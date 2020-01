Sieben Bomben auf Tesla-Gelände müssen gesprengt werden

Potsdam

In dem Waldstück des US-Autobauers Tesla in Grünheide ( Märkisch-Oderland) müssen sieben Weltkriegsbomben gesprengt werden. Das hat Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Donnerstag in einer Fragestunde des Landtags bekannt gegeben.

Die sieben Bomben sind demnach jeweils etwa 50 Kilogramm schwer und haben einen Wirkradius von rund 600 Metern. Sie wurden bei der Suche nach Weltkriegsmunition auf dem Gelände gefunden worden und sind noch komplett mit Zünder ausgestattet.

Zeitpunkt der Bomben-Sprengung noch unklar

Wann die Bomben gesprengt werden, sei noch nicht klar, sagte Vogel. Es seien aber sowohl die Autobahn A10 als auch die Landstraße 38 von der geplanten Sprengung betroffen. Beide müssten während der Maßnahme in den betroffenen Abschnitten voll gesperrt werden.

Der US-Elektroautohersteller Tesla will in Grünheide von Sommer 2021 an jährlich zunächst 150.000 Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden, nach einem Ausbau bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr. Das Investitionsvolumen soll rund vier Milliarden Euro umfassen. Der Tesla-Vorstand hatte jüngst den Kaufvertrag für das Gelände unterzeichnet.

Von Ansgar Nehls