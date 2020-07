Grünheide

Tesla-Chef Elon Musk geht von einem schnellen Bau seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin aus. Auf Twitter schrieb Musk sinngemäß übersetzt, dass Giga Berlin in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit entstehen werde. Und: „Die vorgefertigte Bauweise in Deutschland ist äußerst beeindruckend.“

Damit antwortete er auf einen Beitrag, in dem es um die Frage geht, ob die Fabrik in Deutschland so schnell wie die in Shanghai stehen werde. Tesla hatte das Werk in Shanghai innerhalb von elf Monaten hochgezogen, dort läuft bereits ein Ausbau. Von Sommer 2021 an will der US-Elektroautohersteller in Grünheide rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr bauen.

Anzeige

Wie weit ist die Fabrik in Grünheide ?

Derzeit laufen Vorbereitungen für den Rohbau. Die komplette umweltrechtliche Genehmigung für die erste Fabrik in Europa durch das Land Brandenburg steht noch aus, deshalb hat Tesla auf eigenes Risiko mit vorzeitigen Baumaßnahmen begonnen. Zuletzt hatte das Unternehmen den Einsatz von Pfählen beantragt.

Weitere MAZ+ Artikel

Am Freitag war bekannt geworden, dass Tesla für die Fabrik in Grünheide die benötigten Batterien selbst vor Ort herstellen will. Im zweiten Quartal hatte Tesla trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie einen Überschuss von 104 Millionen Dollar (90 Mio Euro) erwirtschaftet nach einem hohen Verlust im Vorjahr.

Lesen Sie auch: So soll die Tesla-Gigafactory in Grünheide aussehen

Von RND/dpa