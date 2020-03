Tesla in Grünheide: Mehrheit der Brandenburger begrüßt Ansiedlung

Potsdam

Eine große Mehrheit der Brandenburger begrüßt die Ansiedlung des US-Unternehmens Tesla in Grünheide ( Oder-Spree). 82 Prozent der Märker befürworten die geplante Fabrik für Elektroautos, die schon im Jahr 2021 mit der Produktion beginnen soll.

Das geht aus einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der MAZ hervor. Das Meinungsforschungsinstitut hatte zwischen dem 20. und 25. Februar 1001 Brandenburger befragt. Nur 15 Prozent sprechen sich demnach gegen die Ansiedlung aus. Unter den AfD-Anhängern ist der Anteil mit 37 Prozent am größten.

Mehrheit glaubt, dass Brandenburg wirtschaftlich von Tesla profitiert

Die meisten Befragten glauben zudem, dass das aufstrebende Unternehmen des schillernden Gründers Elon Musk der Region Grünheide und dem ganzen Land Brandenburg wirtschaftlich gut tun wird. 62 Prozent gehen davon aus, dass Brandenburg sehr profitiert. 32 Prozent glauben zumindest, dass Region und Land etwas von dem Unternehmen profitieren, das bis zu 500.000 Autos jährlich in Brandenburg produzieren will.

Lesen Sie auch: Brandenburgs Regierungschef warnt vor übertriebenen Bedenken gegen Tesla

Für die Klage mehrerer Umweltverbände, die die Rodung des Waldes auf dem Tesla-Grundstück in Grünheide vorübergehend gestoppt hatten, haben dagegen mit 34 Prozent nur wenige Brandenburger Verständnis. Selbst unter den Anhängern der Grünen ist es mit 37 Prozent nur eine Minderheit, die die Klage nachvollziehen kann.

Klage der Umweltverbände kam bei Brandenburgern nicht gut an

Mittlerweile hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg den Einspruch der Grünen Liga Brandenburg und des Bayrischen Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz gegen die Rodung abgewiesen. Die ehemalige Kiefernplantage auf dem Grundstück ist so gut wie vollständig gerodet. Die zeitweilige Unterbrechung führte aber zu einer Diskussion darüber, ob Genehmigungsprozesse in Deutschland einfacher und schneller als bisher möglich sein sollten.

Hier spricht sich mit 77 Prozent der Befragten eine überraschend große Zahl der Brandenburger dafür aus. Nur rund 20 Prozent plädieren dafür, die bisherigen Verfahren beizubehalten. Vor allem ältere Befragte wünschen sich eine Beschleunigung der Verfahren. Die Gruppe der Befragten, die 60 Jahre und älter ist, sprach sich mit 86 Prozent am deutlichsten für schnellere Prozesse aus.

Einwendungen noch bis zum 5. März möglich

Derweil ist das Tesla-Bürgerbüro in der Gemeindeverwaltung Grünheide für Fragen zur Ansiedlung des US-Elektroautobauers noch bis Ende März geöffnet. „Das Interesse ist nach wie vor groß“, sagte Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) am Donnerstag. Bei den Fragen geht es nach Angaben von Christiani unter anderem um Jobangebote, Auswirkungen für das Leben in der Gemeinde, aber auch um Fragen zum Umweltschutz. Ursprünglich sollte das Büro bereits vor rund einem Monat, am 4. Februar, schließen. Die Öffnungszeit wurde bereits einmal verlängert.

Wer sich noch gegen das die geplante Fabrik in Grünheide wenden will, kann bis Donnerstag, 5. März, Einwendungen beim Landesamt für Umwelt in Potsdam, in den Rathäusern Grünheide und Erkner oder im Amt Spreenhagen einreichen. Nach Angaben des Umweltministeriums des Landes waren bis zum Ende vergangener Woche bislang rund 145 Einwendungen zu Themen wie Wasser, Wald, Naturschutz und Verkehr offiziell eingegangen. Sie würden zur Zeit noch geprüft, hieß es. Am 18. März ist bislang geplant, die Einwendungen zu erörtern.

Lesen Sie auch Chef der Arbeitsagentur rechnet mit gut bezahlten Jobs bei Tesla

Von Ansgar Nehls