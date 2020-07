Grünheide

Der US-Autobauer Tesla hat die geänderten Pläne für seine Gigafabrik in Grünheide ( Oder-Spree) vorgelegt. Er speckt die Produktion gegenüber den ersten Plänen etwas ab. Zwar sollen mehr Bäume gerodet werden, weil sich das Design der Anlage geändert hat. Dafür soll die Batterieproduktion und die Kunststofffertigung wegfallen. Dafür wird die Kapazität der Gießerei erhöht.

Mit Spannung wurde erwartet, wie stark Tesla den enormen Wasserverbrauch seiner Fabrik reduziert. Nun liegt das Ergebnis vor. Es sind immer noch gigantische Mengen.

Wie viel Wasser verbraucht Tesla in der Stunde?

Tesla beziffert den Wasserbedarf pro Stunde auf 233 Kubikmeter, also 233.000 Liter. Bei der ersten Auslegung der Unterlagen hatte Tesla noch mit 372.000 Litern pro Stunde gerechnet. Es war aber bereits angekündigt worden, dass das Unternehmen die Menge, die für die Produktion nötig ist, um etwa ein Drittel reduzieren will. Unter anderem deswegen wurden die Pläne jetzt neu ausgelegt.

Dazu muss man aber wissen, dass dies ein rechnerischer Spitzenwert ist. Tesla will Wasser mit Hilfe einer eigenen Wiederaufbereitungsanlage sparen. Die stündlichen Spitzenwerte würden nur erreicht, sagt das Unternehmen, wenn diese Recyclinganlage wegen Wartung oder Reparatur nicht in Betrieb ist und deswegen mehr Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz gezogen werden muss.

Wie viel Liter Wasser sind das im Jahr?

Hochgerechnet auf den Tag und das Jahr, fällt der Verbrauch deswegen deutlich geringer aus. Am Tag, der aus drei Produktionsschichten besteht, soll die Fabrik 4,6 Millionen Liter Wasser verbrauchen. Das ist weniger, als wenn man den stündlichen Spitzenwert mit 24 multiplizieren würde. Auf das Jahr gerechnet soll der maximale Wasserbedarf der Autoproduktion bei 1,4 Millionen Kubikmetern oder 1,4 Milliarden Litern liegen.

Ins öffentliche Abwassernetz fließen laut Tesla maximal 151 Kubikmeter in der Stunde. Etwa 82 Kubikmeter Wasser gehen im Produktionsprozess auf verschiedenen Wegen verloren. Davon verdunstet allein über Kühltürme 60 Kubikmeter, also 60.000 Liter.

Gibt es so viel Wasser in der Region?

Der Wasserverband Strausberg Erkner ( WSE) hatte sich angesichts der Wassermengen Anfang des Jahres besorgt gezeigt. Dabei ging es aber weniger um die Befürchtung, das Grundwasser könne nicht ausreichen, als vielmehr darum, dass die derzeit erlaubten Fördermengen den zusätzlichen Bedarf nicht decken könnten.

Derzeit fördert der WSE jährlich knapp elf Millionen Kubikmeter Wasser und versorgt damit ungefähr 160.000 Menschen im Einzugsgebiet. Im Frühjahr erhielt der Verband wegen der Tesla-Ansiedlung die Genehmigung, mehr Wasser aus tieferen Schichten zu fördern. Er könnte damit knapp 15 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr fördern. Das müsste also ausreichen, um den künftigen zusätzlichen Bedarf der Autofabrik zu decken.

Ist das viel Wasser?

Ja und nein. Der Wasserverband WSE hatte den ursprünglich von Tesla angegebenen Wasserbedarf mit dem einer Stadt mit 70.000 Einwohnern verglichen. Für aufwändige Industrieprozesse wie die Autoproduktion ist das aber keine ungewöhnlich hohe Menge.

Der Autohersteller VW etwa beziffert den Trinkwasserbedarf für sein Wolfsburger Werk auf knapp 1,7 Millionen Kubikmeter im Jahr 2017. Dort laufen rund 700.000 Autos im Jahr vom Band. Bei Tesla sollen es 500.000 Fahrzeuge sein.

Wofür braucht Tesla so viel Wasser?

In der Gigafactory wird laut Tesla Wasser für verschiedene Produktionsprozesse benötigt, zum Beispiel in der Gießerei, der Lackiererei, in der Endmontage und vor allem für die Kühlung. Hinzu kommt der normale Bedarf für Sanitäranlagen und Reinigung, außerdem soll es eine Werksfeuerwehr mit einem Löschteich geben.

Nachdem Tesla seine Pläne an verschiedenen Punkten geändert hat, liegen die Antragsunterlagen seit Donnerstag (2. Juli) erneut öffentlich aus. Die Unterlagen für den Bau der geplanten Fabrik liegen im Landesamt für Umwelt am Standort in Frankfurt (Oder), im Rathaus der Gemeinde Grünheide, im Rathaus Erkner und im Amt Spreenhagen öffentlich aus. Allerdings müssen sich Interessenten wegen der Corona-Einschränkungen vorher telefonisch anmelden, wie das Brandenburger Umweltministerium mitgeteilt hatte.

Zudem sind die geänderten Antragsunterlagen im Internet veröffentlicht worden und können hier eingesehen werden. Es ist bereits die zweite Bürger-Beteiligung im Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Bis zum 3. September 2020 haben Bürger die Möglichkeit, Einwendungen einzureichen.

Von Torsten Gellner