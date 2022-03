Potsdam

Tesla auf der Zielgeraden: Seit dem 4. März liegt die Genehmigung für den Bau der Fabrik in Grünheide vor. Schon am 22. März, so signalisierte Tesla, soll die Eröffnung stattfinden. Von Anfang an dabei, schon bei den ersten Kontakten zur Ansiedlung 2019, war Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD,65).

Herr Steinbach, Tesla will innerhalb von nur zwei Wochen die rund 400 Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren erfüllen. Hinzu kommt der Wasser-Streit vor Gericht. Ist die geplante Inbetriebnahme der Fabrik noch in Gefahr?

Jörg Steinbach: Ich gehe fest davon aus, dass Tesla die Auflagen in dieser Zeit erfüllen wird und die Eröffnung wie geplant stattfinden kann. Wir sind im Zeitplan und im ständigen Kontakt auf allen Ebenen. Übrigens auch mit meinem Ansprechpartner bei Tesla in den USA. Er war für mich in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren am Ende des Telefons. Ohne ihn hätte das Ganze nie funktioniert.

Wann waren Sie sich im Rückblick eigentlich sicher, dass es Tesla mit Grünheide ernst meint und nicht mehr abspringt?

Nach der Erlaubnis zum Roden der Bäume auf dem Tesla-Areal im Februar 2020. Ich weiß nicht, was bei einer Verzögerung von mehreren Monaten passiert wäre. Nach den ersten Abholzungen spürte ich eine Grundsicherheit.

„Dort wird schließlich kein Atomkraftwerk gebaut“

Es gab Klagen von Umweltverbänden und zeitlich drohte die Vegetationszeit, in der wegen des Artenschutzes nicht gerodet werden darf.

Das hätte das Projekt um vielleicht sechs Monate verzögert. Die innere Anspannung war da schon sehr groß. Ich habe aber immer gesagt, dort wird schließlich kein Atomkraftwerk gebaut. Sondern nur eine vergleichsweise normale Fabrik zur Herstellung von Kraftfahrzeugen. Das sehe ich heute auch noch so. Hätten wird das nicht geschafft, wäre der Imageschaden weit über Brandenburg hinaus groß gewesen.

Was empfanden Sie, als dann zwei Monate später Tesla einen Antrag für den Bau eines Batteriewerks stellte?

Als Elon Musk sich für die Batteriezellfabrik entschied, war das nochmal eine zusätzliche Bestätigung, dass das Engagement nicht mehr rückgängig gemacht wird.

Zur Person Prof. Jörg Steinbach (SPD) ist seit 2018 Wirtschafts- und Energieminister in Brandenburg. Er ist seit 2019 in der rot-schwarz-grünen Landesregierung auch für den Bereich Arbeit zuständig. Der 65-jährige Chemieingenieur war Präsident der Technischen Universität Berlin (2010–2014) und Präsident der BTU Cottbus-Senftenberg (2014–2018). Er ist seit November 2018 SPD-Mitglied. Steinbach ist verheiratet und hat drei Söhne.

Es gab trotz des Rekordtempos bei Bau und Genehmigung immer wieder Rückschläge. Was lässt sich daraus für künftige Großprojekte lernen?

Wir brauchen einen neuen Umgang für den Fall, dass ein Investor im Planungsprozess wesentliche Änderungen vornimmt. Momentan wird das Genehmigungsverfahren komplett auf null zurückgestellt. Wir haben das bei Tesla erlebt, als im Nachhinein der Bau der Batteriefabrik beantragt wurde. Ein Unternehmen darf nicht bestraft werden, wenn es Verbesserungen im laufenden Prozess vornimmt und zugleich Mängel im ursprünglichen Antrag heilt. Das kann nicht sein und das muss die entscheidende Lehre aus dem Projekt sein. Bei Tesla gab es deshalb zwei öffentliche Auslegungen der Antragsunterlagen mit den entsprechenden Anhörungen und Beteiligungen.

Dann hätte alles also noch viel schneller gehen können?

Nun, wir haben auch wegen der Corona-Pandemie Zeit verloren. Es dauerte alles länger, es gab anfangs keinen geeigneten Veranstaltungsort, an dem alle Hygieneauflagen erfüllt werden konnten. Schließlich war eine große Anzahl von Menschen erwartet worden. Ich denke, dass ohne Corona und ohne eine zweite öffentliche Erörterung bereits nach eineinhalb Jahren die Genehmigung vorgelegen hätte.

Aber nicht jedes Unternehmen ist bereit, vor der endgültigen Genehmigung auf eigenes Risiko mit dem Bau zu beginnen. Was tun?

Das ist korrekt. Deshalb war es für mich interessant, wie in Brandenburg die Deutsche Bahn gemeinsam mit Partnern Wege fand, um Planungen zu beschleunigen. Ich meine den Bau des neuen Fahrzeuginstandhaltungswerks in Cottbus. Es ist gelungen, dass die zweigleisige sogenannte Halle II des Werks zwei Jahre früher in Betrieb gehen soll als geplant – also schon 2024.

„Das wäre Tesla-Geschwindigkeit“

Lässt sich das überhaupt mit Tesla vergleichen? Das Bahnwerk, das einmal 1200 Arbeitsplätze bieten soll, wird aus Bundesmitteln des Investitionsgesetzes für den Strukturwandel in der Lausitz finanziert.

In jedem Fall. Es handelt sich ebenfalls um einen vorzeitigen Maßnahmebeginn. Es gibt im Eisenbahn-Bundesgesetz einen Paragrafen, der eine vorläufige Erlaubnis für einen Projektbeginn ermöglicht – auch auf eigenes Risiko. Das Eisenbahnbundesamt war bereit, diesen Paragrafen bei der Vorplanung anzuwenden. Unter der Moderation der Technischen Universität Berlin wurde erreicht, dass einzelne Schritte bei der Planung, Genehmigung und Errichtung parallel verlaufen können. Das spart immens Zeit, auch bei möglichen Umplanungen.

Könnte so etwas auch Vorbild für andere Infrastrukturprojekte sein?

Wenn der erste Teil des Bahn-Projektes in Cottbus bis 2024 realisiert wird und das Projekt insgesamt deutlich schneller umgesetzt wird als ursprünglich kalkuliert, ist es eine Blaupause für alle künftigen Infrastrukturprojekte der öffentlichen Hand, wie für Eisenbahnen und Autobahnen. Das wäre Tesla-Geschwindigkeit. Dann würde auch der klassische und oft langwierige Ablauf bei solchen Projekten der Vergangenheit angehören: Nämlich, dass erst geplant, anschließend auf die Genehmigung gewartet und dann mit dem Bau angefangen wird.

Von Igor Göldner