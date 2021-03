Hohen Neuendorf

Seit 1. Januar ist die Gesellschaft Autobahn Nordost für die Reform des Netzes verantwortlich. Direktor Ronald Normann spricht in der MAZ über Raststätten, Betonkrebs und E-Ladesäulen.

Die deutsche Autobahn gilt international als Mythos. Wie konnte eine solche Vorzeige-Infrastruktur so herunterkommen?

Ronald Normann: Ich widerspreche der Feststellung, dass die Autobahnen heruntergekommen sind. Millionen Nutzer fahren jeden Tag auf ihnen – auf 70 Prozent des Autobahnnetzes sogar ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben aber Probleme. Die haben wir uns selbst geschaffen, indem wir in den 1990er-Jahren zu schnell haben bauen lassen.

Kann man für den Betonkrebs heute noch Firmen in Haftung nehmen?

Nein. Regressansprüche sind laut Baurecht nach fünf Jahren perdu. Hätten wir eine bessere Kontrolle ausgeübt, wäre es nicht vorgekommen. Das wollen wir jetzt besser machen. Wir wollen die Firmen zwingen, Qualität zu bauen. Deshalb bauen wir aktiv Bauwarte auf. Das sollen um die 20 Poliere, Meister, Techniker oder Kanalleger sein, die auf den Baustellen kontrollieren, ob das Bankett breit genug angelegt wurde, ob die Frostschutzschicht stimmt, ob das Material genug verdichtet wurde, damit die Asphaltschicht später nicht einsackt.

Ronald Normann, Chef der Autobahn Nordost GmbH. Quelle: alinea.design

Das Land Brandenburg kannte diese Stellen nicht mehr, man hatte sie eingespart. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen hat man sie beibehalten – da gibt es keine Betonkrebs-Schäden in vergleichbarer Größenordnung.

Welche großen Baustellen werden Sie beschäftigen?

Die größte Herausforderung für uns ist Tesla, denn dort starten wir bei null. Der Umbau dieses Abschnittes ist ein Hundert-Millionen-Euro-Projekt für die Autobahn GmbH. Wir schreiben gerade Planungsleistungen aus. In diesem Jahrzehnt soll es auf jeden Fall fertig werden.

Tesla-Chef Elon Musk dürfte über einen Bauzeitraum von einem Jahrzehnt nicht froh sein.

Tesla ist auch nicht so schnell, wie man immer denkt. Ihre provisorische Anbindung hat die Firma noch nicht bauen lassen. Dabei wollte Elon Musk die Auffahrt schon im Januar haben. Die Firma ist nicht schneller als wir. Da Tesla ein sehr hohes Entwicklungspotenzial angegeben hat, müssen wir die Abfahrten zweispurig bauen. Dazu braucht es ein Planfeststellungsverfahren, man kann so etwas nicht einfach in die Landschaft setzen. Wir müssen die Betroffenen mitnehmen.

Viele Bürger fragen sich: Warum wird auf Autobahnen nicht nachts gebaut?

Wir finden keine Menschen mehr, die nachts arbeiten und sind froh, wenn heute eine Baufirma zehn Stunden am Stück arbeitet. Eine doppelte Besetzung gibt es nicht – die habe ich in der Verwaltung auch nicht. Hinzu kommt: In der Nacht sieht man nicht so gut. Wenn man die schwarze Asphaltdecke nachts walzt, sieht man nicht, ob man ein Stück vergessen hat.

Die Vorbereitung auf Digitalisierung und autonomes Fahren ist eine weitere Riesenbaustelle für die Autobahngesellschaft. Wie sehen Sie das Unternehmen aufgestellt?

Deutschland ist in diesem Bereich der Digitalisierung noch nicht auf dem neuesten Stand. Bayern hat autonomes Fahren als eine Art Hobby auf der A9 getestet. Dort hat man sehr intelligente Fahrsysteme erprobt. Das wollen wir auf Deutschland ausweiten. Wir wollen autonomes Fahren stärken. Dazu brauchen wir unwahrscheinlich leistungsfähige WLAN-Netze an den Autobahnen – das haben wir derzeit nicht. Wenn wir künftig Baustellen eröffnen, werden wir die technischen Voraussetzungen in die Erde legen. Wir wollen die Taktgeber der Digitalisierung sein.

Ein heikler Punkt im Autobahnnetz sind die Rastplätze. In Frankreich liegen sie oft etwas zurückgesetzt vom Straßenlärm, mit schönen Sitzgruppen ausgestaltet, und es liegt nicht überall Klopapier herum – warum kriegt man das bei uns nicht hin?

Wir reinigen die Toiletten zweimal am Tag, in Mecklenburg-Vorpommern in den Sommermonaten drei- bis viermal wegen der Touristen. Selbst das reicht nicht. Wir wollen deshalb intelligentere Toilettenanlagen haben, die sich ein bisschen selbst reinigen. Daran arbeiten wir im Konzern. Sie sollen auch wirtschaftlicher im Unterhalt sein. Derzeit haben wir in 16 Bundesländern 140 verschiedene Typen Klohäuschen stehen.

Die deutschen Raststätten sind unheimlich laut, man erholt sich kaum.

Deshalb versuchen wir, die bewirtschafteten Rastanlagen mit Lärmschutzwällen abzuschirmen. Unsere Rastanlagen sind mittlerweile Hotels geworden. Gerade Lkw-Fahrer sind auf den Schlaf angewiesen, wenn sie den ganzen Tag auf der Straße waren.

Elektroautos brauchen Stromtankstellen, die sind aber auf den Rastplätzen kaum zu finden – wie wollen Sie da heran gehen?

Daran arbeite ich sehr intensiv. Ich vermisse E-Ladesäulen an den bewirtschafteten Anlagen in Brandenburg. In Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gibt es sie. Der Bund hat sie gefördert. Das wollen wir ganz schnell nachholen. Unsere Konzessionäre sind jetzt dabei, die Tankstellen nachzurüsten mit E-Ladesäulen. So bekommen wir ein gewisses Grundnetz. Das wird aber nicht reichen. Wir brauchen mehr Schnellladesäulen auch auf den unbewirtschafteten Anlagen. Hier stellt sich die Frage der Finanzierung. An diesen Stellen muss die Batterie in zehn, 15 Minuten voll sein. Technologisch sind wir schon teilweise so weit. Diese Aufgabe müssen wir schnellstmöglich lösen.

Wie viele Ladesäulen sollen die Betreiber der großen Raststätten aufstellen?

Ich habe jetzt eine Liste von 15 bewirtschafteten Anlagen, an denen nachgerüstet werden muss. In Stolpe haben wir in diesem Monat die erste Genehmigung für vier Säulen erteilt. Das werden wir massiv als Vorlage nutzen, um an die anderen Anlagen Infrastruktur mit Ladesäulen zu bekommen. An den unbewirtschafteten Anlagen wiederum fehlt uns die Stromversorgung. Dieser Nachrüstwettbewerb steht uns noch bevor. Es kann ein Jahrzehnt dauern, bis alle Plätze ausreichend Lademöglichkeiten haben.

Von Ulrich Wangemann