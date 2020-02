Grünheide

Der US-Elektroautohersteller Tesla lädt an diesem Mittwoch Bürger zu einer weiteren Informationsveranstaltung in den Grünheider Ortsteil Hangelsberg ( Oder-Spree) ein. Mit Blick auf die geplante Fabrikansiedlung wolle das Unternehmen den Menschen vor Ort zeigen, wie die Mitarbeiter Teslas gemeinsam die Energie- und Verkehrswende beschleunigten, hieß es in einer Mitteilung auf der Internetseite der Gemeinde. Das Bürger-Informationsbüro von Tesla in Grünheide, in dem die Unterlagen zum Zulassungsverfahren für die geplante Fabrik eingesehen werden können, sollte demnach bis zu diesem Dienstag geöffnet bleiben.

Tesla will in Grünheide (Kreis Oder-Spree) bei Berlin eine Fabrik bauen, in der ab Juli 2021 bis zu 500 000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle im Jahr vom Band rollen. Das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren läuft derzeit.

Gerüchte und Ängste unter Bürgern

Nach Angaben der Bürgerinitiative gegen die geplante Tesla-Ansiedlung können die Unterlagen noch bis zu diesem Mittwoch aus dem Internet heruntergeladen werden. Danach gebe es die Möglichkeit, Einsicht in die Unterlagen bei der zuständigen Zulassungsstelle des Landesamtes für Umwelt in Frankfurt (Oder) zu beantragen.

Steffen Schorcht von der Bürgerinitiative sagte, es gebe eine Menge Gerüchte und Ängste unter den Bürgern, auch was die Ansiedlung von Zulieferern und Dienstleistern, den Neubau von Wohngebieten und den Straßenbau angehe. Die Mitarbeiterinnen des Tesla-Büros bezeichnete er als kompetent und aufgeschlossen. Spezielle Fragen zur Lösung des Wasserproblems allerdings hätten sie mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht beantworten können. Da fehle der Dialog mit der Landesregierung.

Von RND/dpa