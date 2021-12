Tesla rekrutiert überraschend viele Angestellte aus der Region 

Potsdam

Von den Arbeitskräften für die künftige Autoproduktion bei Tesla kommt nach bisherigem Stand mehr als die Hälfte aus Brandenburg und Berlin. Das sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch auf dem Ostdeutschen Unternehmertags in Potsdam. „Das ist mehr als wir erwartet haben“, so der Ressort-Chef. Der hohe Anteil regionaler Arbeitskräfte an der künftigen Tesla-Belegschaft entlaste die Kommunen in der weiteren Umgebung des Werks in Grünheide (Oder-Spree), weil diese weniger unter Druck kämen, Wohnraum zu schaffen.

Gleichzeitig ist der Anteil polnischer Arbeiter bei Tesla derzeit noch geringer, als der Minister erwartet hatte. Steinbach hatte vor kurzem geäußert, das voll ausgebaute Werk könne bis zu 30 Prozent Arbeitskräfte aus Polen beschäftigen. In der Fabrik sollen einmal bis zu 40 000 Menschen beschäftigt sein. Das Werk soll eine halbe Million Autos pro Jahr produzieren.

Wer ein familiäres Umfeld bietet, ist weiter konkurrenzfähig

Bislang ist nach Beobachtung des Wirtschaftsministers der „Haifischeffekt“ weitgehend ausgeblieben, wonach Tesla in großem Stil Arbeitskräfte bei bereits ansässigen Unternehmen abwerben könnte. Kleine Unternehmen seien konkurrenzfähig, weil sie ein „familiäres Arbeitsumfeld“ zu bieten hätten und Arbeitnehmer nicht „einer von tausend“ seien.

Schwerpunkt des Unternehmertags, zu dem sich rund 100 Unternehmer angemeldet hatten, war die Gewinnung von Fachkräften. Die Interessengemeinschaft ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss regionaler Verbände, der die Interessen von rund 22 000 Unternehmern, Handwerkern, Selbstständigen und Freiberuflern der klein- und mittelständischen Wirtschaft vertritt.

Wegen Corona bleiben viele Schüler länger in der Schule

Die Corona-Krise erschwert es den Betrieben, Nachwuchs anzuwerben. Jobmessen sind ausgefallen und viele Schüler scheuen sich davor, einen Abschluss unterhalb des Abiturs zu machen, da sie nicht wissen, wie es für sie nach der Schule weitergehen könnte. „Viele Schüler bleiben im Schonraum Schule und machen jetzt zwei Jahre länger“, sagte Dirk Werner, Leiter für den Bereich Fachkräfte am Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. „Wir haben durch Corona zwei Jahre in der Berufsorientierung verloren“, so Werner.

Trotz der derzeit hohen Inzidenzen appelliert Forscher Werner an die Unternehmen und Schüler, an Praktika im Frühjahr festzuhalten. „Praktika sind nicht zu ersetzen“, sagt der Wissenschaftler vom arbeitgebernahen IW. Brandenburger Wirtschaftsminister Steinbach ergänzte, die Unternehmen seien auf den „Klebeeffekt“ angewiesen, den Berufspraktika erzeugten: Sehr viele spätere Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse gingen auf Schülerpraktika zurück. Weil die jungen Leute dringend gebraucht würden, gehe er nicht davon aus, dass Firmen in erheblichem Umfang Praktika absagen würden.

Babyboomer gehen in Ruhestand – danach wird es dünn

Hintergrund ist ein schon vor Corona herrschender Mangel an qualifizierten Arbeitskräften im Land. Wissenschaftler Werner verwies auf den bevorstehenden Ruhestand der Babyboomer-Generation. Die Jahrgänge, die nachfolgten, seien teils halb so geburtenstark wie die Nachkriegs-Kohorten.

„Neben den pandemiebedingten Einschränkungen, unterbrochenen Lieferketten, Chipmangel oder exorbitant gestiegenen Material- und Energiekosten erweist sich der Mangel an geeigneten Mitarbeitern als zentrale Bremse“ beim Wachstum der Wirtschaft, sagte Burkhardt Greiff, Präsident der Unternehmensverbände Brandenburg-Berlin (UVBB), Gastgeber der Veranstaltung. „Während die anderen Probleme sich allmählich auflösen dürften, ist das beim Fachkräftemangel leider nicht in Sicht.“

Dass klassische Arbeitslose die Arbeitskräfte-Lücke auffüllen werden, darauf machte der Wirtschaftsminister den Unternehmern wenig Hoffnung. Diese Kräfte stellten „derzeit kein Riesenpotenzial dar“, so Steinbach. Brandenburg habe mit einer Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Von Ulrich Wangemann