Potsdam

US-Autobauer Tesla errichtet in Brandenburg seine erste Giga-Factory auf europäischem Boden. Das Unternehmen geht bisher davon aus, dass das Werk in Grünheide (Oder-Spree) bei voller Auslastung 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren kann.

Tesla-Chef Elon Musk hatte ursprünglich gehofft, dass die Produktion schon 2021 starten kann. Doch der Bauantrag wurde unter anderem um eine Batteriefabrik erweitert, was das Genehmigungsverfahren verlängerte. Die Prüfung ist nach Angaben des Umweltministeriums in der Schlussphase. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten über Tesla in Grünheide.

Tesla: Shuttle-Zug von Erkner zur Giga-Factory (27. Januar)

Tesla hat für eine bessere Anbindung an sein Werk im Grünheide ein bereits vorhandenes Gleis von der Deutschen Regionaleisenbahn DRE erworben. Das bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

Der US-Elektroautobauer plant demnach, bis zur Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs Fangschleuse zu den Schichtwechselzeiten einen Shuttle-Zug fahren zu lassen, von Erkner zu einem neuen Haltepunkt an dem Gleis südlich des Werksgeländes. Planung, Bau und Betrieb des Shuttles einschließlich des Haltepunktes liege bei Tesla, wie es vom Ministerium weiter hieß.

2021 liefen weltweit 936.000 Teslas vom Band (26. Januar)

Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat der US-Elektroautobauer Tesla 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unterm Strich verbuchte der Konzern nach eigenen Angaben vom Mittwoch (26. Januar) einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar, wie Tesla nach US-Börsenschluss in Austin mitteilte.

Lesen Sie auch: So war der Tag der Offenen Tür in Grünheide – mit Stargast Elon Musk

Der E-Auto-Vorreiter lieferte 2021 gut 936.000 Fahrzeuge aus, ein Plus von 87 Prozent. Ein konkretes Absatzziel für 2022 gab Tesla nicht aus. Um die Herstellung auszuweiten, ist Tesla auch stark auf sein erstes europäisches Werk in Grünheide und eine neue US-Autofabrik im texanischen Austin angewiesen. Beide hängen im Zeitplan hinterher.

Tesla hatte lange Zeit rote Zahlen geschrieben und erst 2020 seinen ersten Jahresgewinn seit der Firmengründung 2003 verbucht.

Von MAZonline