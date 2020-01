Tesla unterschreibt Kaufvertrag für Großfabrik in Grünheide

Potsdam

Die Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla in Brandenburg hat eine weitere Hürde genommen: Nach mehrfacher Ankündigung unterschrieb der Unternehmensvorstand von Tesla am Samstag den Kaufvertrag für die geplante Gigafabrik in Grünheide ( Oder-Spree). Das bestätigte am Sonntag die Landesregierung in Potsdam.

Zuvor hatte Brandenburg dem Kaufvertrag zugestimmt. Der im Landesparlament zuständige Haushalts- und Finanzausschuss billigte das Vertragswerk vor zehn Tagen. Davor hatte die SPD/CDU-Grüne-Landesregierung in Potsdam ihre Zusage erteilt. Über die Unterzeichnung durch den Tesla-Vorstand hatte zuerst der Tagesspiegel berichtet.

Tesla will 500.000 Autos im Jahr bauen

Ursprünglich hatte Tesla angekündigt, den Kaufvertrag noch vor Jahresende 2019 zu unterzeichnen. Weil das nicht erfolgte, gab es Spekulationen über die Gründe.

In Grünheide sollen von Sommer 2021 an jährlich zunächst 150.000 Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden, nach einem Ausbau bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr. Der Kaufpreis für das Waldgelände war vom Landesbetrieb Forst auf knapp 41 Millionen Euro taxiert worden, ein unabhängiges Gutachten steht aber noch aus. Das Investitionsvolumen soll rund vier Milliarden Euro umfassen.

Von Igor Göldner