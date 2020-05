Brandenburg weitet Corona-Tests aus – aber nicht für alle

Potsdam

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen möglichst viele Menschen getestet werden. Auch Brandenburg hat die Kapazitäten hochgefahren, es gibt inzwischen viele Abstrichstellen. Auch Antikörpertests sind inzwischen auf dem Markt. Doch wer kann sich testen lassen? Was kostet das? Wie kommt man an Antikörpertests? Unser Überblick zeigt: Anspruch und Wirklichkeit klaffen noch weit auseinander.

Wer kann sich auf eine Infektion auf Corona testen lassen?

Jeder, der von seinem Arzt zu einem Corona-Test geschickt wurde. Dieses Prinzip vom Beginn der Pandemie gilt laut Auskunft des Gesundheitsministeriums grundsätzlich auch noch immer in Brandenburg. „Es gibt klare Kriterien des Robert-Koch-Instituts ( RKI), anhand derer Testungen auf eine Covid-19-Erkrankung priorisiert durchgeführt werden sollen. Das gilt für ganz Deutschland“, erklärt Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Die Kosten dafür übernimmt dann auch die Krankenkasse. Allerdings sind die Hürden für einen Corona-Test bislang relativ hoch.

Wann werde ich auf Sars-CoV-2 getestet?

Das RKI hat Testkriterien und Maßnahmen in Orientierungshilfen für Ärztinnen und Ärzte zusammengefasst. Demnach soll zu einem Test geschickt werden, wer akute Atemwegssymptome oder den Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn aufweist. Hatte ein in der Hausarztpraxis erscheinender Patient in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem nachgewiesenen Covid-19-Patienten oder gibt es Hinweise auf eine Lungenentzündung, gilt er oder sie ebenfalls als Verdachtsfall und muss sogar sofort dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Je nach Risiko entscheidet der Arzt, ob der Patient sofort ins Krankenhaus kommt oder sich in häusliche Quarantäne begibt und in einem Testzentrum getestet wird. Auch nach einem positiven Covid-19-Befund können sich Patienten in häuslicher Quarantäne auskurieren, wenn ihr Fall mäßig oder gar symptomlos verläuft.

Sollen die Tests nicht ausgeweitet werden?

Bundesrat und Bundestag wollen noch bis Ende der Woche das Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschließen. Es soll die Kassenleistungen für Corona-Tests deutlich ausweiten. „Die Kassen können verpflichtet werden, mehr Tests als bisher zu bezahlen“, sagt eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. Die „Details“ würden noch geregelt. Sie kann sich allerdings nicht vorstellen, dass man künftig auf bloßen Wunsch hin getestet werden kann.

Wie viele Tests gibt es in Brandenburg ?

In Brandenburg werden laut Auskunft des Gesundheitsministeriums derzeit theoretisch rund 6000 Tests auf Corona-Infektionen möglich, ab Mitte Mai sollen es sogar rund 9000 sein. Wie viel täglich getestet wird, weiß das Gesundheitsministerium Brandenburg nicht. Die Testmöglichkeiten werden an die aktuelle Testnachfrage der Ärzte angepasst. „Momentan haben wir kaum Neuinfektionen, so dass die Nachfrage in den Testzentren an einzelnen Standorten geringer sein wird“, sagt Sprecher Gabriel Hesse. Das könne vereinzelt auch zu Schließungen von Zentren führen.

Bekommen Privatversicherte Tests auf Wunsch?

Nein. „Sie können ja auch nicht einfach mit dem Einkaufswagen in die Apotheke gehen“, sagt Susanne Kluge, Sprecherin der Allianzversicherung. „Wir brauchen vom Arzt die Bestätigung der medizinischen Notwendigkeit der Untersuchung.“ Dann allerdings werde der Test auch von der Privatversicherung bezahlt.

Bekomme ich einen Corona-Test, wenn ich dafür bezahle?

Es stehe jedem frei, sich „privat“ und auf eigene Kosten testen zu lassen, heißt es im Gesundheitsministerium. Aber tatsächlich dürfte das schwierig sind. Dr. Marie Opdensteinen ist Fachärztin für Innere Medizin und hält in ihrer Praxis in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) Corona-Sprechstunden ab. Sie spricht sich kategorisch gegen Tests gegen Bezahlung aus. Ein Test auf eine Infektion mit Sars-Cov-2 sei keine Frage des Geldbeutels, sondern der medizinischen Indikation, sagt sie. Ob sie bei einem konkreten Patienten einen Abstrich nimmt, hänge vom Gesamtbild ab, das er oder sie vermittele. „ Covid-19 ist eine sehr komplexe Erkrankung“, sagt Opdensteinen. Sie urteile letztlich anhand einer langen Liste von Symptomen mit jeweils unterschiedlicher Wertigkeit. Mitunter entscheidend für einen Abstrich sei, ob der Patient sichtlich in einem schlechten Gesundheitszustand ist. Dass man den Zugang zu den Corona-Tests beschränken müsse, sei schlicht auch eine Frage der Ressourcen.

Werden ganze Heime, Krankenhäuser oder Betriebe getestet?

Ja, wenn die zuständigen Gesundheitsämter das anordnen. Man nennt dies Reihentests. Nicht nur Pflegeheime und Krankenhäuser wie das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum können dabei in den Blick der Behörden fallen. Auch kommerzielle Betriebe wie aktuell die Schlachthöfe können durchgetestet werden. So lassen Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nach einem Corona-Ausbruch auf einem Schlachthof in Coesfeld die Belegschaft aller großen Schlachtbetriebe auf Covid-19 testen. Dem Gesundheitsministerium liegen keine Zahlen über solche Reihentests in brandenburgischen Einrichtungen vor. Denkbar wären auch prophylaktische Tests. Das prominenteste Beispiel betrieblicher Tests ohne ausdrücklichen Verdachtsmoment ist die Fußball-Bundesliga. Auch die Reihentests besonders in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser sollen künftig durch das neue Pandemiegesetz erleichtert werden. „Es ist schon unsere Ziel, dass man alle Bewohner eines Heimes testet, um festzustellen, ob es Infektionen gibt“, sagt eine Sprecherin der Bundesgesundheitsministeriums. Die Umsetzung bleibt aber eine Sache der lokalen Behörden.

Warum gibt es kein Screening für die ganze Bevölkerung?

Es sei einfach nicht darstellbar, die ganze oder auch nur einen großen Teil der Bundesbevölkerung auf Covid-19 zu testen, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. Außerdem sei jeder Test nur eine Moment-Aufnahme. Jemand, der gerade negativ getestet worden ist, kann sich gleich darauf erst anstecken und sich doch in falscher Sicherheit wiegen. Das RKI weist außerdem darauf hin, dass auch ein negativer Test eine Infektion nicht grundsätzlich ausschließt. Um zu untersuchen, wie verbreitet Sars-Cov-2 in der Bevölkerung wirklich ist, plant das RKI gerade verschiedene Studien, in denen untersucht wird, ob sich im Blut der Studienteilnehmer Antikörper gegen Sars-CoV-2 nachweisen lassen.

Wer entscheidet ob ein Test durchgeführt wird?

Laut Gesundheitsministerium Brandenburg entscheiden über den Einsatz der Tests immer die behandelnden Ärzte je nach medizinischer Fragestellung vor Ort. In der Regel wird bisher ein PCR-Schnelltest gemacht, also ein Test, der den Befall von Sars-Cov-2-Viren selbst nachweist Allerdings ist laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung besonders bei milden Verläufen schon zwei Wochen nach den ersten Symptomen der direkte Erregernachweis mit einem PCR-Test oft nicht mehr möglich. Wenn ein Arzt sicher gehen will, dass ein Patient eine Sars-CoV-2-Infektion hatte, kann er das durch einen Antikörpertest indirekt nachweisen. Der vom Arzt angeordnete Test wird sowohl von privaten wie auch gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

Kann ich Antikörpertests in der Apotheke bekommen?

Nein. „ Apotheken dürfen Antikörpertests nicht an Privatkunden verkaufen“, sagt Ursula Sellerberg, Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda). Laut der Medikamentenproduktion-Abgabeverordnung dürften die von zahlreichen Pharmaunternehmen bereits produzierten Tests nur an Fachpersonal, also an Ärzte und Krankenhäuser abgeben.

Was ist mit Antikörperschnelltests aus Online-Shops?

Im Internet kann man tatsächlich Schnelltests für rund 70 Euro bestellen. Das Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen rät von solchen kommerziellen Antikörpertests aber eher ab, wie Sprecherin Susanne Stöcker mitteilt. Das Institut äußert in einer Pressemitteilung „große Zweifel“ an der Zuverlässigkeit solcher Schnelltests. Zum Beispiel gibt es durchaus die Möglichkeit, dass die Tests in Wirklichkeit Antikörper für ältere, harmlose Coronaviren und eben nicht für Sars-CoV-2 nachweisen, ohne dass das bemerkt wird. Bislang dürfen die produzierende Firmen sich noch selbst Zertifikate für die Zuverlässigkeit ihrer Tests ausstellen. „Nachweislich gibt es hier auch Fälschungen von Zertifikaten“, schreibt das Institut, sprich: Unternehmen behaupteten, sie hätten ihre Produkte gemäß strenger Richtlinien geprüft, obwohl so eine Prüfung nie stattgefunden hatte.

