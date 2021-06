Potsdam

Der Ausbau der Windenergie in Brandenburg soll in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben werden. Für Vögel steigt damit das Risiko, mit einem der riesigen Rotoren zu kollidieren. Doch mit moderner Technologie könnte dieses Risiko deutlich minimiert werden.

Daran arbeiten nun die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) im Rahmen eines Erprobungsprojekts in Brandenburg.

Bis Ende 2022 sollen die „sensorbasierten automatischen Vogeldetektionssysteme“ getestet werden – im Auftrag des Brandenburger Energieministeriums, das das Vorhaben mit 1,8 Millionen Euro aus dem ehemaligen SED-Vermögen unterstützt. Mit Hilfe von Kamera- oder Radar-basierten Systemen sollen sich Windräder automatisch abschalten, sobald sich ein kollisionsgefährdeter Vogel nähert.

Wirtschaftsminister: Brauchen mehr Flächen

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sei der verstärkte Ausbau der Windenergie zwingend notwendig, sagte Energieminister Jörg Steinbach zum Start des Projekts. Dass die Landesregierung diese Form von technischem Naturschutz erproben lässt, hängt mit den Ausbauzielen zusammen: „Um mehr Potenzialflächen für die Windenergie zu gewinnen, muss die Entwicklung von Vogeldetektionssystemen so weit vorangebracht werden, dass sie zuverlässig geschützte Vogelarten erkennen und die Windenergieanlagen sicher abschalten“, so Steinbach.

Zwei-Prozent-Ziel schwer erreichbar

Auf zwei Prozent der Landesfläche sollen Windräder entstehen dürfen. Doch das ist ohne Weiteres nicht so einfach möglich. Die zuständigen Regionalen Planungsgemeinschaften haben bereits signalisiert, dass die potenziellen Flächen knapp werden. Greifvogelhorste in potenziellen Windeignungsgebieten können schnell zum K.-o.-Kriterium für neue Anlagen werden.

Es sei denn, es wäre gewährleistet, dass die Rotorblätter seltenen Vögeln wie dem Rotmilan oder dem Seeadler nicht mehr gefährlich werden, weil sich die Anlagen herunterregeln, sobald die Tiere im Anflug sind.

System erkennt Vögel auf 600 Metern

Schon jetzt sollen verfügbare Systeme Vögel wie den Rotmilan mit 90prozentiger Sicherheit erkennen können – auf 600 Metern Abstand, wie Michael Krieger, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende, sagt.

Jan-Peter Mund von der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Quelle: HNEE

Die Technik arbeitet entweder mit Radar oder mit sogenannten RGB-Kameras, die optisch erkennen, dass sich ein Flugobjekt nähert, erklärt HNEE-Professor Jan-Peter Mund gegenüber der MAZ. Er leitet das Projekt gemeinsam mit dem HNEE-Wildbiologen Sigfried Rieger.

System soll lernen, Vögel zu unterscheiden

Die Technik würde zum Beispiel in den USA oder in der Schweiz entwickelt, erklärt Mund. Das Innovative sei, dass die Systeme lernfähig werden. Bei dem Brandenburger Erprobungsprojekt soll nämlich künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Die Kameras sollen nicht nur Hubschrauber von Vögeln unterscheiden, sondern gezielt gefährdete Vogelarten erkennen, wie Mund erklärt.

„Anhand der Silhouette, der Aufspreizung der Flügel oder der Form der Schwanzspitze lassen sich die Arten gut unterscheiden“, erklärt Mund. „Das muss der Computer lernen, um sicher in sekundenschnelle entscheiden zu können und eine Reglung der Windenergieanlageeinzuleiten.“

Technik für Genehmigung neuer Anlagen wichtig

Wenn das Vogelradar zuverlässig arbeitet, könnten in Brandenburg künftig mehr Windkraftanlagen eine Genehmigung erhalten, die ihnen heute noch aus Artenschutzgründen untersagt wird.

An zwei Standorten wollen die beiden Projektleiter Rieger und Mund verschiedene Systeme aufstellen – und zwar ganz gezielt in solchen Gebieten, in denen auch gefährdete Vögel brüten, und in denen Windenergieanlagen deswegen bisher nicht genehmigt werden, wie Jan-Peter Mund erklärt. „In Regionen mit Greifvogelhorsten wird es möglich sein, zahlreiche Flugbewegungen aufzuzeichnen, um so aussagekräftige Daten zu bekommen.“ Es sei wichtig, möglichst viele Detektionsdaten in einer Brutperiode zu sammeln.

Tote Vögel an Windrädern: keine verlässliche Zahlen

Die Systeme sind nicht gerade billig, sie können zwischen einem höheren fünfstelligen Betrag bis zu einer halben Million Euro kosten. Auch deswegen stellt sich die Frage nach ihrer Zuverlässigkeit.

Wie viele Vögel Windkraftanlagen zum Opfer fallen, ist nicht bekannt. Deswegen hatten sich die Bundesländer Anfang des Jahres darauf verständigt, das Risiko für die Tiere systematischer zu untersuchen. Die bisher bei der Staatlichen Vogelschutzwarte in Buckow (Märkisch-Oderland) erfassten Zahlen basieren lediglich auf Zufallsfunden. Schätzungen zufolge verenden jährlich in Deutschland allein 110 Millionen Tiere, weil sie gegen Glasfassaden prallen. Und ähnlich groß wird die Gefahr für Vögel durch Hauskatzen eingeschätzt, denen aber Greifvögel eher selten zum Opfer fallen dürften.

Von Torsten Gellner