Potsdam

Kommenden Montag (19. April) beginnt in Brandenburgs Grundschulen wieder der Wechselunterricht mit Präsenzpflicht. Schülerinnen und Schüler müssen sich zweimal wöchentlich testen lassen, um am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Dagegen regt sich in Teilen der Elternschaft massiver Widerstand:

In Online-Foren der „Querdenker“-nahen Bewegung „Eltern stehen auf“ kursieren Protestbriefe, mehrere Eilanträge gegen die Testpflicht liegen bei den Brandenburger Verwaltungsgerichten – und auch das Urteil des Weimarer Amtsgericht gegen die Maskenpflicht an Schulen wird heftig diskutiert. Und auch die AfD-Fraktion kündigt juristische Schritte an. Sie will die Testpflicht vom Verfassungsgericht überprüfen lassen, wie der bildungspolistische Sprecher Dennis Hohloch per Twitter bekanntgab.

Nicht zuletzt wegen des umstrittenen Urteils des Amtsgerichts Weimar, das Test- und Maskenpflicht in Thüringen für rechtswidrig hält, begehren Eltern auch in Brandenburg gegen den Zwang zum Coronaschnelltest auf.

„Bitte an alle Eltern: Schreibt an das Ministerium für Bildung, ruft dort an, schreibt Widersprüche“, appelliert eine Nutzerin im Forum des Brandenburger Ableger von „Eltern stehen auf“. Unter dem Motto „keine Zwangstestungen an Schulen“ ruft ein weiterer Nutzer dazu auf, Gerichte mit Klagewellen zu überziehen.

Das bundesweite Bündnis besteht seit Beginn der Pandemie und fordert neben der sofortigen Abschaffung der Corona-Maßnahmen das Ende der Maskenpflicht in den Schulen. Immer wieder werden in den Online-Foren Geschichten über angeblich kollabierte Kinder, aber auch Warnungen vor Zwangsimpfungen geteilt. Es ist eine Mischung aus echter Besorgnis, Panik und Verschwörungsmythen.

Erste Eilanträge gegen die Testpflicht liegen bei den Gerichten

Aber nicht nur online formiert sich Widerstand: Am Verwaltungsgericht Cottbus sind bereits fünf Eilanträge gegen die geplante Testpflicht eingegangen und auch am Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) liegt seit Beginn der Woche ein Verfahren vor. Das zeigt eine Recherche der MAZ. Beim Verwaltungsgericht Cottbus heißt es auf Anfrage, dass sämtliche Anträge von Privatpersonen eingegangen seien und das es sich dabei „jeweils um die Eltern handeln dürfte.“

Ab kommenden Montag gilt in allen Brandenburger Schulen eine allgemeine Testpflicht. Vorgesehen ist, dass Eltern ihre Kinder zwei Mal wöchentlich testen. Jeweils am Wochenanfang und an einem weiteren Tag, der individuell von den Schulen bestimmt werden kann, wie es in dem aktuellen Testkonzept des Bildungsministeriums heißt.

Mit einer Bescheinigung müssen die Eltern die Testergebnisse anschließend an die Schulen übermitteln. (das Formular finden Sie hier.) Dabei gilt: Der Nachweis über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test muss tagesaktuell sein. Das heißt, der Test muss an dem Tag, an dem die Schule betreten werden soll, durchgeführt worden sein oder höchsten 24 Stunden zuvor. Sollte das Testergebnis positiv sein, folgt Quarantäne und eine Information an das zuständige Gesundheitsamt. Werden die Tests nicht durchgeführt, ist der „Zutritt zu Schulen untersagt“, heißt es auf der Website des Bildungsministeriums.

Die Testpflicht gilt laut der Verordnung für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Eltern, die das Schulgebäude betreten wollen. Lehrkräfte und pädagogisches Personal sowie ehrenamtliche Tätige.

Von Gesa Steeger