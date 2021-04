Potsdam

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ist zuversichtlich, dass die seit Montag geltende Testpflicht weitgehend reibungslos funktionieren wird. „Es ist eine große Herausforderung, aber ich bin sicher, die Schulen kommen damit zurecht.“ Sie hätten vergangene Woche das Verfahren üben können.

Bei Verstößen gegen die neue Regelung müssen Lehrerinnen und Lehrer mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen, stellte die Ministerin klar. Für Nicht-Getestete gelte ein schulisches Betretungsverbot, das klar geregelt sei.

Demnach müssen sich Pädagogen wie Schüler zweimal pro Woche testen lassen und dürfen erst bei negativem Ergebnis das Schulgebäude betreten. „Wenn alle mithelfen, machen wir die Schulen zu einem sichereren Ort“, sagte Ernst.

„Jugendamt wird nicht einschreiten“

Ernst trat Befürchtungen entgegen, dass das Jugendamt tätig werde, wenn Eltern die Tests verweigern. „Das Jugendamt wird nicht einschreiten“, sagte sie. Für ungetestete Kinder gelte, dass sie im Distanzunterricht beschult werden.

Angesichts der Testpflicht kritisierte der Landeskitaelternbeirat, dass trotzdem ab einem Inzidenzwert von 200 in Landkreisen Schulen geschlossen werden sollen.

Dass das flächendeckende Schließen von Schulen und Kitas immer noch eine Maßnahme der Politik sei, sei „ein Armutszeugnis für die Verantwortlichen“, teilte der Landeskitaelternbeirat mit. Viel sinnvoller sei eine flächendeckende Strategie mit regelmäßiger Testung. Das sei an Schulen und Kitas gut möglich.

Virologen wiesen am Montag darauf hin, dass die Aussagekraft von Antigen-Schnelltests begrenzt sei. Sie hätten den Nachteil, dass sie wenig sensitiv seien, sagte der Virologe an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), Professor Frank Hufert. „Ich sehe diese Antigentests sehr kritisch, weil diese es weder in der Leistung bringen noch die Regularien erfüllen.“

Schnelltests nur begrenzt aussagefähig

Schnelltests, die auf Virusproteine ansprechen, könnten das Risiko aber minimieren, so Hufert. Wie effektiv, sei aber unklar, schätzte der Forscher ein. PCR-Tests hingegen hätten eine Verlässlichkeit im Nachweis von nahezu 100 Prozent, weil sie hochgradig sensitiv und sehr spezifisch seien, so der Forscher.

Hufert und sein Team haben an der BTU einen molekularen Coronavirus-Schnelltest entwickelt, der ähnlich wie ein PCR-Test funktionieren soll. Hufert selbst bezeichnet ihn als „PCR-Testqualität to go“. „Wir arbeiten mit einer Technologie, die Gene nachweist – genau so wie beim PCR-Test.“

Sein System basiert ihm zufolge auf einem isothermen Verfahren, es braucht also keine verschiedenen Temperaturen wie ein PCR-Test, der aufgrund des notwendigen energieintensiven Thermocyclings für schnelles und dezentrales Screening vor Ort schwierig umsetzbar ist. „Wir brauchen ein Verfahren, mit dem wir in der Lage sind, sehr schnell einen Schnelltest machen zu können, der genau so gut ist wie der PCR Test und den ich auch in Handygröße einsetzen kann“, so Hufert.

Von Torsten Gellner