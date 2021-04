Potsdam

Ab kommenden Montag gilt in allen Brandenburger Grundschulen die Testpflicht. Eltern müssen ihre Kinder dann zwei Mal wöchentlich testen und die Ergebnisse an die Schulen melden. Wer sich nicht an diese Verordnung hält, dem wird der Zugang zum Präsenzunterricht verwehrt.

Österreich: Teststrategie an den Schulen funktioniert

Dieser Schritt ist drastisch, aber wohl leider nötig. Nicht nur, weil die Schnelltests die Sicherheit eines Schulbesuchs erhöhen, sondern weil sie einen Schulbesuch überhaupt ermöglichen. Sie garantieren wenigstens ein Minimum an Schutz vor Ansteckung. Einen Schutz, auf den viele Schüler, Eltern und vor allem Lehrkräfte, die jeden Tag mehrere Stunden in Räumen ohne Lüfter unterrichten müssen, seit Monaten warten. Wie sinnvoll flächendeckende Testungen in den Schulen sind, zeigt ein Blick nach Österreich.

Die Infektionszahlen steigen gerade bei den Jüngeren

Dort werden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte schon länger getestet – seit Mitte März sogar drei Mal die Woche, landesweit. Bis Ende März konnten so über 1.300 Corona-Infizierte ausfindig gemacht werden und damit eine Vielzahl von weiteren Infektionen von Mitschülern, Lehrern, Angehörigen. Es zeigt aber auch, dass der Aufwand enorm ist.

Der Aufwand ist gerechtfertigt. Die Infektionszahlen steigen, die Patienten werden jünger. Die Mutationen sind auf dem Vormarsch. Eine verpflichtende Teststrategie könnte diesen Vormarsch zumindest dämmen. Wer Ansteckungen vermeiden will, der kommt an flächendeckenden Tests und drastischen Maßnahmen nicht vorbei.

Von Gesa Steeger