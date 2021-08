Potsdam

Nach eineinhalb Jahren unregelmäßigen Unterricht ist die Vorfreude auf einen planmäßigen Schulstart groß. Dennoch befindet sich das Land nach wie vor in einer Pandemie. Daher müssen in der Schule weiterhin Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Die können je nach Klassenstufe allerdings ganz unterschiedlich ausfallen. Damit Sie den Überblick über die verschiedenen Maßnahmen behalten beantwortet die MAZ hier die wichtigsten Fragen.

Läuft der Schulbetrieb wieder planmäßig?

Ja. Das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport plant normalen Präsenzunterricht nach dem Rahmenlehrplan und den üblichen Stundentafeln. Außerdem sollen auch wieder außerschulische Angebote wie gewohnt stattfinden, natürlich unter der Befolgung der Hygienemaßnahmen.

Sind Corona Tests für meine Kinder verpflichtend?

Zwei Tests in der Woche sind ab der ersten Klasse verpflichtend. Ausnahmen bilden vollständig geimpfte und genesene Kinder mit entsprechendem Nachweis. Den Testrhythmus – also an welchen Tagen die Tests vorgelegt werden müssen – bestimmen die Schulen.

Muss mein Kind eine Maske in der Schule tragen?

In den ersten zwei Schulwochen, also vom 09.08.2021 bis einschließlich zum 20.08.2021, ist das Tragen einer Maske für alle verpflichtend. Danach, also ab dem 23.08.2021, sind nur Grundschüler von der Maskenpflicht befreit. Ab der 7. Klasse bleibt das Tragen einer Maske auch nach den ersten beiden Schulwochen verpflichtend.

Gilt die Maskenpflicht überall?

Im Sportunterricht aller Klassenstufen und anderen schulischen Angeboten sowie auf dem Pausenhof gilt für Schüler keine Maskenpflicht. Lehrer und anderes Schulpersonal müssen stets eine Maske tragen. Auch in schriftlichen Prüfungen, die für 240 Minuten oder länger angesetzt sind, gilt keine Maskenpflicht. Außerdem sollten alle Schüler eine Maske tragen.

Wenn ich mein Kind in der Schule besuchen möchte oder zum Elternsprechtag will, muss ich dann eine Maske tragen?

Erwachsene müssen in der Schule eine Maske tragen und auch den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Erwachsenen wie bspw. Lehrern und Schulpersonal einhalten.

Meinem Kind passen medizinische Masken nicht, was soll ich tun?

Für Kinder, denen medizinische Masken nicht passen, ist auch ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz in Ordnung – zum Beispiel eine Stoffmaske.

Darf mein Kind am Unterricht teilnehmen, wenn es nicht getestet ist?

Nein, die Tests sind notwendig um die Schule zu betreten. Sie sollten Ihre Kinder möglichst vor der Schule zuhause testen oder einer Testung in der Schule zustimmen. Andernfalls muss das Kind den Stoff zu Hause nachholen. der versäumte Präsenzunterricht kann – u.a. an Berufsschulen – als unentschuldigtes Fehlen gelten.

Muss ich für die Tests zahlen?

Nein, diese werden kostenfrei vom Land an die Schulen geliefert. Anleitungen wie Sie ihre Kinder testen können finden Sie auch auf der Seite vom Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.

Mein Kind ist in der Kita. Gilt auch dort Masken- & Testpflicht?

Nein, Kita-Kinder unter 6 Jahren sind von beidem ausgenommen. Trotzdem werden in Kitas freiwillige Selbsttests zur Verfügung gestellt. Diese Tests sind speziell für Kinder gedacht, wie der sogenannte Lolli-Test.

Mein Kind wird dieses Jahr eingeschult, darf ich überhaupt an der Einschulungsfeier teilnehmen?

Ja, Erziehungsberechtigte dürfen mit zur Einschulungsfeier. Allerdings sollten Sie einen tagesaktuellen Test bzw. einen Impf- oder Genesungsnachweis und eine medizinische Maske dabei haben. Außerdem müssen Sie gegenüber anderen Erwachsenen den Mindestabstand von 1,5 Metern bewahren.

Von Yunus Gündüz