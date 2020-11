Teure Bodenpreise im Berliner Umland: DGB will staatliches Eingreifen

Potsdam

Weil Bauland- und Mietpreise im Berliner Speckgürtel und darüber hinaus ungebremst ansteigen, fordern der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) und die Linkspartei scharfe Eingriffe des Staates. Der DGB fordert zur Verhinderung von „Bodenspekulation“, dass Kommunen künftig mehr Spielräume bekommen, um Bauland zu Preisen unterhalb des Marktwertes zu erwerben. Weil dann kommunale Gesellschaften günstiger bauen könnten, hätte das eine Bremswirkung auf die Mieten, erwartet der Vorsitzende des DBG Berlin-Brandenburg, Christian Hoßbach. Gleichzeitig könnten auf solchen Flächen Kitas und Schulen entstehen.

Zwang zum Bauen?

Baugebote – also eine verbindliche Aufforderung zum Bebauen von brachliegendem Land – sollen überdies Grundstückseigentümer verpflichten, mit ihren Grundstücken etwas anzufangen, anstatt auf einen höheren Verkaufspreis zu spekulieren und nichts zu tun. Hoßbach hofft damit, dass die „Spirale der weiter steigenden Bodenpreise“ durchbrochen werde. Dazu müsste das Baugesetzbuch verändert werden, das derzeit im Bundestag diskutiert wird

Auch der Städte- und Gemeindebund in Brandenburg sieht das Erfordernis für neue gesetzliche Instrumente, wie das erweiterte Vorkaufsrecht für Grundstücke oder das erweiterte Baugebot. „Damit können in Gebieten mit besonderem Wohnungsmangel einfacher Grundstücke für den Wohnungsbau mobilisiert werden“, sagte Geschäftsführer Jens Graf auf Anfrage der MAZ. Dies müsse jetzt von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Zudem sollten die Verkehrsverbindungen zwischen Berlin und Brandenburg weiter ausgebaut werden. „Vielfach kann die Infrastruktur des Umlandes keinen weiteren Zuzug mehr verkraften.“

CDU : „Gravierender Eingriff“

Die CDU ist dagegen. Gravierende Eingriffe in den Immobilienmarkt seien eher ungeeignet, sagte die Abgeordnete Nicole Walter-Mundt auf Anfrage. Sie würden die positive Entwicklung im Bau- und Wohnungsmarkt negativ beeinflussen. Das Land unterstütze vielmehr die soziale Wohnraumförderung und das barrierefreie Wohnen.

Skeptisch äußerte sich hingegen der Verband Berlin-Brandenburgische Wohnungsunternehmen (BBU) über ein erleichtertes Vorkaufsrecht für Grundstücke. Es hätte erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, wenn Preise willkürlich festgelegt würden, sagte Sprecher David Eberhart. Es wäre niemandem gedient, wenn Kommunen Grundstücke im Vorkaufsrecht zu günstigeren Preisen erwerben könnten, dieses Bauland dann aber anschließend mit jahrelangen Gerichtsverfahren belegt würde, durch die Neubau dort letztlich weiter verhindert würde. „Einvernehmliche Lösungen sind deshalb unserer Ansicht nach immer vorzuziehen.“

Steiler Aufwärtstrend

In den zurückliegenden fünf Jahren sind die Baulandpreise in Brandenburg laut Statistikamt landesweit um 74 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt kostet der Quadratmeter 117 Euro. Spitzenreiter ist Potsdam (684 Euro), wo die Kosten um 150 Prozent seit 2015 gestiegen sind. Eine Verdopplung der Kosten für baureifes Land gab es in den Landkreisen Teltow-Fläming, Oberhavel und Dahme-Spreewald. Günstig sind die Preise in Elbe-Elster (12,90 Euro pro Quadratmeter) und die Uckermark (17,14 Euro).

Unterstützung gibt es für den DGB-Vorstoß von den brandenburgischen Linken. Landtagsfraktionschef Sebastian Walter sagte der MAZ, Boden werde immer mehr zu einem bloßen Spekulationsobjekt. Die Landesregierung müsse den Verkauf öffentlicher Flächen stoppen und Flächen aufkaufen, um Einfluss auf Bodenpreise zu nehmen. Stattdessen würde die rot-schwarz-grüne Koalition die Bodenpreise „den Kräften des freien Marktes“ überlassen. Die wohnungspolitisches Sprecherin der Linksfraktion, Isabelle Vandre, fordert daher einen Verkaufsstopp für Landesgrundstücke und einen Bodenfonds, der günstig Flächen für den sozialen Wohnungsbau bereitstellt. Dazu kommt die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft, die Bestandswohnungen übernimmt und neuen Wohnraum schafft.

Auch der Mieterbund Brandenburg sieht Handlungsbedarf, mehr preiswerten Wohnraum anzubieten. Vorstandschef Rainer Radloff sagte auf Anfrage, wenn sich Baulandpreise nach oben entwickelten würden auch die Spekulationen steigen. Um schnelle Mietsteigerungen zu verhindern, müsse die Verordnung zu den Kappungsgrenzen verlängert werden. Dazu liegt dem Landtag eine Petition vor. Die Verordnung läuft Ende des Jahres aus.

