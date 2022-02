Potsdam

Die Mieten bei den kommunalen, genossenschaftlichen, kirchlichen und privaten Wohnungsgesellschaften im Land Brandenburg sind im zweiten Corona-Jahr 2021 weiter gestiegen. Bei Neuverträgen lagen sie Mitte 2021 bei 6,13 Euro pro Quadratmeter und damit 4,4 Prozent höher als zum Vergleichszeitpunkt im Jahr davor. Damit lag Brandenburg etwa 1,50 Euro pro Quadratmeter unter den mittleren Mietpreisen Berlins.

Bestandsmieten im Berliner Umland steigen deutlich

In bestehenden Verträgen kostete der Quadratmeter Wohnfläche 5,41 Euro, was einem Plus von 1,9 Prozent entspricht. In Orten des Berliner Speckgürtels wie Hennigsdorf (Oberhavel), Strausberg (Märkisch-Oderland), Wildau (Dahme-Spreewald) und Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) stiegen die Bestandsmieten um mehr als vier Prozent, in Erkner (Oder-Spree) um 6,7 Prozent. Das geht aus dem am Mittwoch vorgestellten Marktreport des Verbands Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen (BBU) hervor. Für den Jahresbericht 2021 wurden die real eingenommenen Mieten aus Mitgliedsunternehmen in 54 märkischen Städten herangezogen.

Während Orte mit Berlin-Nähe zulegen, haben die Gesellschaften in den Randgebieten des Bundeslandes Brandenburg zu kämpfen, insbesondere mit den Folgen von Leerstand. In der Prignitz steht jede fünfte Wohnung der BBU-Mitgliedsunternehmen leer, in Spree-Neiße sind es 18,3 Prozent.

Vermieter sehen „sehr besorgniserregende“ Entwicklung

Die Wohnungsunternehmen sehen sich nach Angaben von BBU-Geschäftsführerin Maren Kern mit einem „sehr besorgniserregenden“ Anstieg der Preise für Bau- und Modernisierungsarbeiten konfrontiert. So haben binnen eines Jahres die Preise für Bauholz um 77 Prozent angezogen, die für Betonstahl um 53 Prozent, und selbst einfache Dachlatten sind 65 Prozent teurer als im Vorjahr. So seien die reinen Baukosten in Brandenburg seit dem Jahr 2015 um ein Drittel gestiegen, führte Kern aus. Die in schwindelerregende Höhe gestiegenen Baulandpreise sind in diese Rechnung noch gar nicht eingeflossen. Die haben sich im selben Zeitraum in vielen Orten mehr als verdoppelt. Zwar gingen die Baustoffpreise mittlerweile wieder etwas zurück, mit einer echten Entspannung sei aber nicht zu rechnen, sagt Kern.

Was die Branche ebenfalls belastet: Der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Januar überraschend vorfristig verkündete KfW-Förderstopp für energieeffizientes Bauen. Hintergrund ist die geplante Reform der Förderpolitik, die künftig nur dort greifen soll, wo die höchsten CO2-Einsparungen erzielt werden können.

„Hauruckaktion“: Kritik an Aus für KfW-Förderprogramm

Von einer „Hauruckaktion“ der neuen Bundesregierung und einem „Schlag ins Kontor“ spricht BBU-Chefin Kern. Von dem Förderstopp seien in Brandenburg und Berlin rund 23.000 Wohnungen betroffen, der Großteil davon in der Bundeshauptstadt. Dieses Vorgehen des Bundes habe zu einem „erheblichen Vertrauensverlust“ in der Wohnungswirtschaft geführt. Die Wohnungen müssten „jetzt ohne Förderung gebaut oder modernisiert werden – das bedeutet eine um 1,51 Euro höhere Miete pro Quadratmeter“, sagte Maren Kern. Die Unternehmen seien auf staatliche Förderung angewiesen, wollten sie die Klimawende erfolgreich bewältigen.

Kern schlägt deshalb eine Mehrwertsteuersenkung für solche Projekte von derzeit 19 auf sieben Prozent vor. Auf diese Weise würden sich die Baukosten für eine 60-Quadratmeter-Wohnung um 20.000 Euro verringern.

Auch die Fachgemeinschaft Bau, die kleine und mittlere Baubetriebe vertritt, forderte angesichts des KfW-Förderstopps „öffentliche Investitionen in den Wohnungsneubau, damit die energetische Gebäudesanierung sichergestellt wird“. Dies sei insbesondere im Angesicht „explodierender Baukosten“ unerlässlich.

In Berlin hat die gescheiterte Mietpreisbremse noch Auswirkungen

Die Potsdamer Linken-Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre zeigte sich „schockiert von der Vielzahl der betroffenen Wohnungen“ – etwa 3000 in Brandenburg. Sie erwarte vom CDU-geführten Brandenburger Bauministerium eine Zwischenfinanzierung für diese Projekte, außerdem müsse sich Minister Guido Beermann beim Bund für eine Neuauflage der nachhaltigen Förderung einsetzen.

In einer Sondersituation befindet sich der Berliner Mietwohnungsmarkt. Nach dem Scheitern des Mietendeckels haben die großen Berliner Vermieter nach Branchenangaben die Mieten zunächst kaum erhöht. Im Bestand stagnierten die Mieten, bei Neuverträgen sänken sie, teilte der BBU mit. Bei Neuverträgen wurden Mitte 2021 7,66 Euro verlangt, 3,6 Prozent weniger als zum Jahresende 2019 – obwohl der Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht im April 2021 als „verfassungswidriger Markteingriff“, so Kern, gekippt worden war.

Die Unternehmen wollten so den sozialen Frieden in der Stadt wahren, sagte die Verbandschefin. „Das Versprechen ist gegeben worden, und es ist gehalten worden, auch wenn es schmerzt.“

Von Ulrich Wangemann