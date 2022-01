Potsdam

Die Brandenburger FDP-Politikerin Linda Teuteberg warnt in der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht vor falschen Versprechungen. „Es ist fraglich, ob eine allgemeine Impfpflicht das grundsätzlich legitime Ziel überhaupt erreicht“, sagte die Bundestagsabgeordnete dem Evangelischen Pressedienst. Man wisse inzwischen, dass die Corona-Impfung keinen absoluten Schutz vor Ansteckung biete und auch Geimpfte das Virus übertragen können. „Die Impfpflicht würde die Pandemie noch nicht beenden, Testen zum Beispiel bliebe weiterhin wichtig“, sagte sie.

Teuteberg sieht unter anderem ungelöste praktische Fragen, etwa wie ein Verstoß gegen die allgemeine Impfpflicht sanktioniert werden soll und wer die Durchsetzung kontrolliert. „Ein Impfregister ist umstritten und selbst wenn es käme, würde der Aufbau lange Zeit dauern“, sagte sie. Offen sei zudem, wie oft es die Pflicht zur Impfung gäbe, „einmal im Jahr oder alle drei Monate“. Teuteberg will den Gruppenantrag aus den Reihen der FDP gegen die allgemeine Impfpflicht unterstützen.

Bundestag lässt sich Zeit – Entscheidung nicht vor März

Wegen der offenen Fragen will sich der Bundestag für die Beratungen über eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht mehr Zeit nehmen, als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zunächst eingeplant hatte. Für ein mögliches Gesetz soll es keinen Entwurf der Regierung, sondern Gruppenanträge im Parlament geben. Damit liege auch der Zeitplan beim Parlament, bekräftigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag die Rolle des Bundestags in dieser Debatte.

Das Parlament wird voraussichtlich Ende Januar in einer Orientierungsdebatte über das Thema beraten. Im Februar gibt es dann nur eine reguläre Sitzungswoche im Parlament, womit eine endgültige Entscheidung womöglich frühestens im März fallen könnte.

Grüne regen Impfpflicht für Polizisten und Feuerwehrleute an

Unterdessen schlägt der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen vor, die bereits beschlossene und ab Mitte März geltende Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen anzupassen. „Angesichts des starken Anstiegs von Neuinfektionen in der Omikron-Welle und der Gefahr von massiven Personalausfällen im Bereich der kritischen Infrastruktur halte ich es für sehr sinnvoll und kurzfristig umsetzbar, die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf Polizei, Feuerwehr und Justizvollzug auszuweiten“, sagte Dahmen dem „Tagesspiegel“.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen und in der Pflege. Sie diene dem Schutz anderer Menschen, „insbesondere dort, wo diese sich unter Umständen nicht hinreichend selber schützen können“, sagte Dahmen.

