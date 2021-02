Potsdam

Bei Clubhouse ist immer etwas los, raunt es in den sozialen Medien. Da lassen Promis auch mal die Maske fallen. Da mokiert sich ein Bodo Ramelow auch mal über das „Merkelchen“. Am letzten Sonntag, schreibt der ein oder andere Internetdienst, schwang sich bei Clubhouse TV-Showmaster Thomas Gottschalk gar zu einer Wutrede gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf. RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sei auch in der Runde gewesen und habe keine gute Figur abgegeben.

Wie ein privater Salon

Überprüfen lassen sich diese verbalen Vorfälle zunächst nicht. Clubhouse ist eine App, die sich jeder iPhone-Nutzer im Apple-Shop zwar runterladen kann. Die Gespräche, die dort stattfinden, sind aber nicht öffentlich. Nicht einmal halböffentlich. Sie finden statt wie einst die privaten Salons. Wer keine Einladung hat, muss draußen bleiben. Technisch läuft es nicht anders ab als bei Zoom- oder Skype-Konferenzen, nur eben ohne Bild. Wer „Clubhouse“ bei Youtube eingibt, findet immerhin eine Aussprache, die Rapper wie Sido oder Fard miteinander geführt haben, und die dann irgendwer ins Netz gestellt hat.

Adressbücher werden ausgelesen

Positiv gesehen ist Clubhouse ein weiterer neuer Kommunikationskanal. Negativ gesehen ist es ein weiteres diffuses Hinterzimmer. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Dienst und das Geschäftsmodell ist noch nicht so recht erkennbar. Die Sprachaufnahmen werden sicher gesammelt. Und wer teilnimmt, lässt sicher auch sein Adressbuch auslesen, wenn er das nicht zu verhindern weiß.

Es gab keinen Dialog

Thomas Gottschalk soll gesagt haben, er sei „voll heiligem Zorn, was die Chancen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens betrifft und wie wenig daraus gemacht wird“, schreibt der Mediendienst turi2. Sein Chef, Peter Turi, war offenbar privilegierter Ohrenzeuge. Aber was hat Frau Schlesinger darauf geantwortet? Die MAZ fragt bei der RBB-Pressestelle an: „Wie groß ist der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den Öffentlich-Rechtlichen? Leidet die Arbeit der Länderanstalten unter gegenseitiger Konkurrenz, Abstimmungsproblemen und bürokratischen Zwängen?“ Pressesprecher Justus Demmer antwortet prompt: „Es war nicht so. Peter Turi hat das inzwischen berichtigt, bei der ,Welt‘ steht es noch falsch. Patricia Schlesinger hatte die Runde vor dem Auftritt verlassen, Gottschalk sagte vor seinen Äußerungen auch ausdrücklich, dass er gewartet habe, bis sie gegangen war. Da er diesen Dialog augenscheinlich nicht wollte, wollen wir ihn jetzt auch nicht beginnen – ich hoffe auf Ihr Verständnis.“

Von Karim Saab