Thorsten Nagelschmidt und Berlin, eine uneingeschränkte Liebe ist das nicht mehr. Mitte der Nuller Jahre kommt der Musiker und Autor aus NRW in die Stadt, wie bei so vielen Neu-Hauptstädten angelockt von den günstigen Mieten. Da, wo er damals einzieht, unweit vom Hermannplatz, wohnt er immer noch. „Ich hatte in den letzten Jahren einen extremen Berlin-Koller“, erzählt Nagelschmidt im MAZ-Interview, „große Teil des Buches sind in Buckow in der Märkischen Schweiz entstanden, weil ich in Neukölln mit dem ganzen Wahnsinn, der da herrscht, überhaupt nicht mehr zum Arbeiten kam.“

Dieses „made in Brandenburg“ entbehrt nicht einer gewissen Ironie bei einem Roman, der den Dienstleistern des Berliner Nachtlebens ein literarisches Denkmal setzt, und die Feiermetropole aus ungewohnten Perspektiven zeigt, etwa aus der Sicht des Nachtportiers im Hostel, des Türstehers vor dem Club, des Drogenhändlers oder der Inhaberin eines Spätkaufs. Ein Kehrmaschinen-Fahrer der Berliner Stadtreinigung kommt auch im Buch vor. Und ein versprengter Fuchs in der Morgendämmerung.

Thorsten Nagelschmidt wurde bekannt als Sänger der Punkband Muff Potter. „Arbeit“ ist sein vierter Roman. Quelle: Verena Brüning

Die Rettunssanitäter Tanja und Tarek sowie die Polizisten Christina und Schüngel, die von ihren Leitstellen bald hierhin und bald dorthin gescheucht werden, binden die Handlungsstränge zusammen, so kommen zugleich Bewegung und viele Straßennamen in den Roman. Banale Einsätze mit dem Kürzel „UL“ (unerlaubter Lärm) sind genauso dabei wie ein „VUPS“ (Verkehrsunfall mit Personenschaden), bei dem es eine helmlose Kurierfahrerin heftig vom Fahrrad fegt.

Die Kaputten und die Feiermäuse

Eine eher nebensächliche, gleichwohl exemplarische Szene des Buchs spielt am Kottbuser Tor, dem auch „Kotti“ genannten Tummelplatz der Gestrandeten. „Im Fotoautomaten neben dem Rewe kauern zwei Crackkonsumenten und teilen sich eine Pfeife, davor zwei aufgebrezelte Frauen, die ein Selfie machen und glucksend versuchen, die beiden Cracksüchtigen mit aufs Bild zu kriegen.“ Die Ekstase und das Elend der Nacht, die Kaputten und die Feiermäuse – Nagelschmidt montiert das zu einem stimmigen Panorama, gewürzt mit lakonischen Kunden/Dealer-Dialogen: „Was ist da drin, Batteriesäure?“ – „Ist halt nicht verschnitten.“

Ganz säuberlich lassen sich die Nachtarbeiter nicht vom Partyvolk trennen. Dafür stehen ambivalente Figuren wie der Dealer Flix, der nach sechs Monaten „Urlaub in Moabit“ (Knast) einen Gang runtergeschaltet hat, oder der Türsteher Ten, der darüber nachdenkt, endlich mal wieder so durchzudrehen wie die Besucher IM Club.

Zwölf Stunden in einer Freitagnacht

Noch vor Beginn der Recherchen zu „Arbeit“ hatte Nagelschmidt die Struktur des Buches festgelegt: es sollte zwölf Stunden einer Nacht von Freitag auf Samstag beschreiben, im März oder September, etwa von 18 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen. „Bei ein paar Berufsgruppen war schon klar, dass sie dabei sein sollten“, sagt der Autor. „Die ersten Interviews habe ich mit Polizisten geführt, und relativ früh war das Hostel dabei.“ Um sich Einblicke aus erster Hand zu verschaffen, heuerte Nagelschmidt dort einen Monat lang als Nachtportier an, teilnehmende Beobachtung.

20 Lesungen geplant – alle abgesagt

„Arbeit“ wurde Ende April veröffentlicht, geschrieben hat Nagelschmidt es lange vor Corona. Als dem Berliner Nachtleben am 14. März auf Geheiß des Senats der Stecker gezogen wurde, wurde der Autor nach eigenem Bekunden panisch. „Ich hätte über 20 Auftritte im Mai und Juni gehabt, die wurden alle abgesagt. Diese Lesungen waren total wichtig für mich, um das Buch vorzustellen, aber auch als Einnahmequelle.“ Er wurde dann auch vom Verlag gefragt, ob sie „Arbeit“ verschieben sollen auf Herbst oder nächstes Jahr. „Das hat sich für mich aber falsch angefühlt.“

Dass sich die Corona-Krise in Europa allmählich zuspitzte, hat Nagelschmidt „nur am Rande mitbekommen“. Er war mit seiner Freundin sechs Wochen lang in Chile. „Wir sind am 10. März zurückgekommen, mit einem der letzten Flieger, die noch über Madrid gegangen sind.“ In Lateinamerika war die Pandemie zu dieser Zeit noch nicht angekommen. „In Chile habe ich Corona am Anfang nicht ernst genommen“, sagt Nagelschmidt. „Das änderte sich erst, als ein paar Freunde anfingen, Sachen bei Facebook zu posten, die ich total alarmistisch fand. Linke, die nach einer Ausgangssperre rufen, das hat mich richtig verstört.“

Er habe wahnsinnig viel gelernt durch seine Recherchen, mit interessanten Menschen gesprochen, an denen er auf der Straße vielleicht vorbeigelaufen wäre. „So habe ich selber einen ganz anderen Blick auf die Stadt bekommen“. Der ist nicht immer schmeichelhaft, und macht deutlich, dass Nagelschmidt Klaus Wowereits „Arm, aber sexy“ nicht für eine Zustandsbeschreibung hält, sondern für eine ziemlich hohle Marketing-Phrase.

Finale zwischen Hostel und Tanke

Das Finale spielt an der Schlesischen Straße, wo es auch im richtigen Leben eine Aral-Tankstelle und ein Hostel gibt, außerdem die Clubs am Schleusenufer –allerdings keinen, der „Lobotomy“ heißt wie im Roman. Nagelschmidt hat einige „Fiktions-Links“ eingebaut, wie er es nennt. Diese suggerieren, dass das Buch womöglich nicht 2019 spielt, sondern in der nahen Zukunft: Die größte Mehrzweckhalle heißt „Amazon-Arena“, es gibt eine Regierende Bürgermeisterin, und die East Side Mall wurde schon abgefackelt.

Letzte Frage an Thorsten Nagelschmidt: Wie recherchiert man im Drogendealer-Milieu, wo Diskretion und Vorsicht Geschäftsgrundlage sind? Er habe ganz wertfrei mit vielen Leuten geredet, sagt der Autor. „Sowohl bei Dealern als auch bei Polizisten war irgendwann das Eis gebrochen, als sie gemerkt haben, ich interessiere mich wirklich dafür, ich will nicht nur eine reißerische Reportage schreiben. Das ist, glaube ich, der ganze Trick: Dass man gut zuhört und Respekt hat.“

„Arbeit“ erscheint bei S. Fischer (336 Seiten, 22 Euro, eBook 18,99 Euro).

Von Thorsten Keller