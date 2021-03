Thrombose-Angst: Vermehrt Verdachtsfälle in Brandenburger Kliniken 

Potsdam

In Brandenburger Kliniken haben sich in den vergangenen Tagen vermehrt Menschen mit dem Verdacht auf eine Hirnvenenthrombose vorgestellt. Dies geht aus einer MAZ-Umfrage unter Klinikbetreibern hervor.

Demnach verzeichneten das Ernst von Bergmann Klinikum in Potsdam, das Klinikum Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen sowie die Ruppiner Kliniken in Neuruppin in ihren Notaufnahmen Patienten, die nach einer erfolgten Impfung mit dem Corona-Impfstoff der Firma AstraZeneca über anhaltende Kopfschmerzen klagten.

Drei bis fünf Patienten täglich

„In der Tat beobachten wir das Aufkommen an Patienten in der Zentralen Notaufnahme, die unter anderem wegen andauernden Kopfschmerzen durch ihre Hausärzte an uns überwiesen werden oder sich selbst vorstellen“, erklärt Theresa Decker, Pressereferentin des Ernst von Bergmann Klinikums, auf MAZ-Anfrage. Bei den Fällen gehe es vordergründig um die gewünschte Abklärung von Sinus- und Beinvenenthrombosen. „War ein solcher Vorstellungsgrund in der Vergangenheit extrem selten, beobachten wir dies derzeit bei circa drei bis fünf Personen täglich“, sagt Decker.

Auch im Klinikum Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) wurden in den vergangenen Tagen vereinzelt Menschen mit der Vermutung einer Thrombose nach erfolgter Covid-19-Impfung vorstellig. „Beratung und Schmerzmittel genügten“, heißt es aus der dortigen Pressestelle.

Einen generellen Zusammenhang zwischen einer Thrombose und dem AstraZeneca-Impfstoff gibt es laut Europäischer Arzneimittelagentur (EMA) nicht. Quelle: Julian Stratenschulte

Neurologen: Keine Panik bei Kopfschmerzen

Und auch in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) wurden Verdachtsfälle registriert. „In den vergangenen Tagen haben sich zwei Patient*innen mit Kopfschmerzen nach Impfung in unserer Notaufnahme vorgestellt“, sagt Sprecherin Verena Clasen. In beiden Fällen sei eine Hirnvenenthrombose nicht Ursache der Beschwerden gewesen, so Clasen.

Nach mehreren Fällen in Deutschland und anderen Ländern steht der Corona-Impfstoff von AstraZeneca unter Verdacht, das Risiko für gefährliche Hirnvenenthrombosen zu erhöhen. Ein Symptom, das auf eine solche Thrombose hindeuten kann, sind anhaltende Kopfschmerzen. Einen generellen Zusammenhang zwischen einer Thrombose und dem AstraZeneca-Impfstoff gibt es laut Europäischer Arzneimittelagentur (EMA) allerdings nicht. Ein vorübergehender Stopp der Impfungen mit dem Präparat wurde zurückgenommen.

Die Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) rät Patienten, die mit dem Impfstoff geimpft wurden und über Kopfschmerzen klagen, nicht in Panik zu verfallen. Kopfschmerzen seien eine sehr häufige Nebenwirkung der Impfung, die in der Regel nach kurzer Zeit wieder von allein verschwindet. Sollten die Beschwerden über einen längeren Zeitraum andauern, sollten sie durch ein MRT abgeklärt werden.

Von Jérôme Lombard