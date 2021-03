Potsdam

Insbesondere in sozialen Medien wurde kurz nach der Bekanntgabe des Astrazeneca-Impfstopps die Entscheidung heftig kritisiert: Wegen sieben Fällen einer Thrombose werden tausende Impf-Termine während einer Pandemie gecancelt, obwohl der Zusammenhang noch nicht bewiesen ist. Doch die Antibabypille – die erwiesenermaßen ein Thromboserisiko birgt – wird weiter bedenkenlos verschrieben. Doch kann man diesen Vergleich so einfach ziehen?

Dass bei der „Pille“ ein erhöhtes Thrombose-Risiko vorherrscht, ist nicht abzustreiten. Bei Frauen, die das Medikament einnehmen, verändert sich die Zusammensetzung des Blutes, es gerinnt dadurch schneller. In der Folge bilden sich öfter Gerinnsel (Thromben) in den Gefäßen, die diese verstopfen können.

Pille verursacht andere Art der Thrombose

Aber: Es handelt sich dabei in der Regel nicht um gefährliche Thrombosen der Hirnvenen, wie sie in einigen Fällen nach der Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff aufgetreten sein sollen. Die Gerinnsel entstehen stattdessen meist in den Venen der Beine. Typische Symptome an der betroffenen Stelle sind Hitze, Schwellungen und Schmerzen.

Doch auch diese Thrombosen können lebensbedrohlich werden. So können die Gerinnsel durch die Gefäß wandern, der medizinische Fachbegriff dafür lautet Embolie.

Auch Bein-Thrombosen können lebensbedrohlich sein

So können die Thromben aus den Beinvenen in die Lunge geschwemmt werden und dort die Durchblutung behindern. Man spricht dann von einer Lungenembolie, die unbehandelt lebensgefährlich sein kann. Durchblutungsstörungen im Gehirn kommen deutlich seltener vor. Einer Studie zufolge ist das Risiko für einen Schlaganfall, bei dem der Blutfluss im Gehirn gestört ist, durch die Einnahme der Pille aber bis um das 2,5-Fache erhöht.

Tatsächlich ist das Thrombose-Risiko bei neueren Präparaten der Antibabypille höher, und nicht, wie man erwarten könnte, niedriger als bei älteren. Darauf machte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schon mehrfach in sogenannten Rote-Hand-Briefen aufmerksam – Warnschreiben, die an medizinische Fachkreise verschickt werden.

Wer die Pille nimmt, sollte wohl lieber nicht Astrazeneca nehmen

Von Frauen, die nicht die Pille nahmen, hatten pro Jahr etwa zwei von 10.000 eine Thromboembolie. Bei Frauen, die ältere Varianten der Antibabypille einnahmen (sie enthalten die Gestagene Levonorgestrel, Norethisteron oder Norgestimat) waren es 5 bis 7 von 10.000 Frauen. Bei neueren Varianten der Pille war das Nebenwirkungsrisiko höher: So traten bei 8 bis 11 von 10.000 Frauen, die Pillen mit dem Gestagen Dienogest einnahmen, innerhalb eines Jahres Thromboembolien auf.

Für die Impfung von Astrazeneca gilt: Falls die Impfungen fortgesetzt werden, sollten auch hierbei zusätzliche Risikofaktoren berücksichtigt werden. So dürften für Frauen, die bereits hormonelle Verhütungsmittel nehmen, andere Impfungen besser geeignet sein.

