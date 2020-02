Nach Thüringen-Wahl: Nonnemacher beklagt „dröhnendes Schweigen“ der Brandenburg-CDU

Potsdam

Die überraschende Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Thüringen mit den Stimmen der AfD-Fraktion schlägt weiter hohe politische Wellen, die schon jetzt auch die Brandenburger Kenia-Koalition erreichen: Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kritisierte am Dienstagabend offen das Verhalten des eigenen Regierungspartners : „Mich beunruhigt das dröhnende Schweigen meines Koalitionspartners CDU zum Tabubruch in Thüringen“, schrieb Nonnemacher auf Twitter.

Innenminister Stübgen und Fraktionsvorsitzender Redmann gratulieren

Dabei hatten sich aus der Brandenburger CDU allen voran Innenminister Michael Stübgen und Fraktionsvorsitzender Jan Redmann gar nicht geschwiegen, sondern geäußert – allerdings zustimmend. Stübgen gratulierte Kemmerich zur Wahl: „Die Abgeordneten des Thüringer Landtags haben in einer demokratischen Abstimmung Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt“, sagte er. Dazu gebührt ihm in seinem neuen Amt unser Glückwunsch.“

Lesen Sie auch: Thüringen: Bodo Ramelow zitiert nach Wahl-Eklat Adolf Hitler

Auch Redmann gratulierte und versuchte zu besänftigen: „Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des neuen Thüringer Ministerpräsidenten, Thomas Kemmerich. Es sind alle gut beraten, jetzt erst einmal durchzuatmen und besonnen zu agieren“, schrieb er auf Twitter.

Linke spricht von „beispiellosem Tabubruch“

Die Landesvorsitzende der Brandenburger Linken, Anja Mayer, sprach dagegen von einem „Tabubruch, der beispiellos ist“: „Wer eine solche Wahl annimmt, hat jeden demokratischen Kompass verloren.“ Die Thüringer FDP habe bis zuletzt darum zittern müssen, überhaupt in den Landtag gewählt zu werden. „Dass sich einer ihrer Abgeordneten – auch noch mit Stimmen der AfD – zum Ministerpräsidenten wählen lässt, ist eine Verkehrung des Wählerwillens, die bisher in Deutschland nicht vorstellbar war“, sagte Mayer.

Lesen Sie auch: Unser Thüringen-Liveblog

Auch die SPD reagierte entsetzt. „Ich bin schockiert über die Ereignisse in Thüringen“, erklärte SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Die Thüringer FDP und die CDU seien damit zum Steigbügelhalter des rückwärts gerichteten und rechtsextremen Gedankenguts der Höcke-AfD geworden.

Kemmerichs FDP hatte fünf Prozent bekommen

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch im Thüringer Landtag überraschend mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD zum Regierungschef gewählt worden. Der Kandidat der FDP, die im Herbst nur knapp den Sprung in den Landtag geschafft hatte, setzte sich gegen den bisherigen Regierungschef Bodo Ramelow von den Linken durch. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsident ins Amt half.

Die Spitzen der CDU im Bund und zum Beispiel auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hatten das Wahlverhalten mit teils deutlichen Worten kritisiert.

Lesen Sie auch

Von Ansgar Nehls