Thüringen kippt Paritätsgesetz – Scheitert jetzt auch die Regelung in Brandenburg?

Potsdam

In Brandenburg wird nach dem Thüringer Urteil gegen eine Quotenregel für Landtagswahlen über die Folgen dieser Entscheidung heftig gestritten. Der Verfassungsgerichtshof in Weimar hatte am Mittwoch entschieden, dass Parteien in Thüringen nicht dazu gezwungen werden dürfen, Kandidatenlisten abwechselnd mit Männern und Frauen zu besetzen. Es gab einer Klage der AfD statt.

In Brandenburg wird ab 20. August über ein ähnliches Paritätsgesetz vor dem Verfassungsgericht verhandelt, das Ende Juni in Kraft trat.

Nach Einschätzung der Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger aus Düsseldorf kann das Thüringer Urteil über die Landesgrenzen hinaus Strahlkraft entfalten. „Das Brandenburger Verfassungsgericht dürfte sich sehr schwer damit tun, eine abweichende Entscheidung zu treffen“, sagte sie.

Rot-Rot-Grün sieht noch keine Vorentscheidung

SPD, Linke und Grüne, die Initiatoren der neuen gesetzlichen Regelung vor einem Jahr, sehen im Thüringer Urteil keine Vorentscheidung für Brandenburg. Dagegen fühlen sich AfD und CDU in ihrer Skepsis gegenüber einer quotierten Landesliste bestätigt. SPD-Fraktionschef Erik Stohn zeigte sich enttäuscht über das Urteil, betonte jedoch, es habe keine Auswirkungen auf Brandenburg. „Wir werden das brandenburgische Urteil abwarten und das Gesetz, wenn nötig, an die richterlichen Vorgaben anpassen“, betonte er. Stohn betonte weiter, seine Partei bekenne sich ungeachtet des Thüringer Urteils weiterhin zur Förderung der paritätischen Beteiligung von Frauen und Männern auf allen politischen Ebenen.

Aus Sicht der Grünen ist das Thüringer Urteil nicht auf Brandenburg übertragbar. Die Verfassungen, die sich die beiden Länder gaben, würden sich unterscheiden, insbesondere hinsichtlich des Passus zur Gleichstellung, meinte die Abgeordnete Sahra Damus. Zugleich betonte sie, dass Thüringen die Chance für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern im Parlament verpasst habe.

AfD : Gesetz für „Quotensozialismus“ gescheitert

Die Linke-Abgeordnete Andrea Johlige sagte, in der Sache sei das Urteil in Thüringen „nicht überzeugend“. Das Gleichstellungsgebot in den Landesverfassungen und im Grundgesetz sei ein zwingender Grund, der Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze und die Chancengleichheit der Parteien rechtfertige. Das letzte Wort werde ohnehin das Bundesverfassungsgericht haben, sagte die Linken-Politikerin.

Die AfD-Fraktion hält das Paritätsgesetz in Brandenburg für gescheitert. „Jetzt kann sich jeder Bürger darauf verlassen, dass er nicht von Quoten-Männern und -Frauen im Parlament vertreten wird“, meinte die stellvertretende Fraktionschefin Birgit Bessin. Mit der Entscheidung sei das Gesetz für einen „Quotensozialismus“ Geschichte.

Gesetz soll erstmals für Wahl 2024 gelten

Die CDU-Fraktion sieht sich in ihrer Skepsis bestätigt. „Gleichwohl gilt es, die Entscheidung des Brandenburger Landesverfassungsgerichtes abzuwarten“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer Steeven Bretz.

In Brandenburg hatte der Landtag 2019 das Gesetz beschlossen und damit bundesweit Neuland betreten. Die geplante Besetzung von Listen abwechselnd mit Frauen und Männern soll erst für die nächste Landtagswahl gelten, die für 2024 geplant ist. Die Piratenpartei, die NPD, die AfD, die Jungen Liberalen und eine Privatperson hatten sich in Brandenburg an das Verfassungsgericht gewandt und wollen das Paritätsgesetz kippen.

Von Igor Göldner