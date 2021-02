Tiere zu Tode geprügelt: Vorwürfe gegen Roddahner Putenmast-Betrieb werden geprüft

Potsdam

Nach Vorwürfen der Tierquälerei in einem Putenmastbetrieb in Roddahn im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums der Vorgang geprüft. Nach Bekanntwerden der tierschutzwidrigen Missstände sei die Wiederbelegung der Ställe vorübergehend untersagt, die Wiederbelegung an tierschutz- und tierseuchenrechtliche Auflagen gebunden worden, teilte das Ministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Der Landkreis wollte sich am Nachmittag dazu äußern.

Die Tierschutz-Organisation Animal Rights Watch (ARIWA) hatte Videomaterial aus zwei Putenmastanlagen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht, über die der „Spiegel“ berichtet hatte. Danach wurden die Puten gequält. Eine Strafanzeige sei gestellt worden, da aufgrund des Bildmaterials davon ausgegangen werden müsse, dass den Tieren aus Rohheit erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt wurden, hieß es.

Auf Tiere eingeschlagen

Die Videoaufnahmen eines Mitarbeiters, der auf Tiere einschlage, seien erschreckend, teilte der Betreiber des Gutes Jäglitz GmbH und Co. Agrar KG Roddahn (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit. Der Mitarbeiter sei verwarnt und freigesetzt worden und nicht mehr für die Tierbetreuung zuständig. „Das gezeigte Fehlverhalten des Mitarbeiters macht uns in höchstem Maße betroffen und traurig“, hieß es.

Die Auflagen seien mittlerweile erfüllt, teilte das Ministerium mit. Der erste Stall könne in dieser Woche wieder mit Küken wieder belegt werden. Die Tierhaltung werde regelmäßig durch die zuständige Behörde überwacht, die Kontrollen seien verstärkt worden.

Von RND/dpa