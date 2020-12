Potsdam

Es sind Bilder, die schockieren: Ein Mann schlägt mit einem Knüppel auf kranke Puten ein, immer wieder, bis die Tiere sich nicht mehr rühren. Der Stall, aus dem diese Aufnahmen stammen sollen, liegt in Roddahn ( Ostprignitz-Ruppin) und gehört Thomas Storck, Vorsitzender des Verband Deutscher Putenerzeuger und Vizepräsident des Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft.

2015 initiierte er die sogenannte Geflügelcharta, eine Art Regelwerk der deutschen Geflügelhalter. „Wir bekennen uns zur Einhaltung aller Vorschriften und Standards“, ist eine dieser Regeln. Mitglieder, die dagegen verstießen, würden ausgeschlossen, heißt es weiter in dem Text.

Animal Rights Watch : „Das ist kein Einzelfall“

Aufgedeckt wurden die Zustände in Storcks Ställen durch die Tierschutzorganisation „ Animal Rights Watch“. Die Bilder aus dem Betrieb in Roddahn seien schlimm, aber nicht überraschend, sagt Sandra Franz, Sprecherin von „ Animal Rights Watch“, gegenüber der MAZ. „Das ist kein Einzelfall.“ Die dokumentierten Zustände seien in vielen Ställen der Normalzustand, so Franz.

Bis zu 25 Kilo wiegen Mastputen nach rund 5 Monaten im Stall. Ein Gewicht, das die Tiere körperlich kaum tragen können. Zum Vergleich: Ein Wildputer wiegt rund 5 Kilo. Die Folge dieser Überzüchtung sind gravierend. „In der Putenmast sind Mortalitätsraten um 7 Prozent keine Seltenheit“, sagt Franz. „Fußballenentzündungen, Kannibalismus und hohe Sterberaten sind direkte Folgen der üblichen Mastbedingungen.“

Bereits 2016 fiel der Betrieb durch Verstöße auf

Es ist nicht das erste Mal, dass der Betrieb von Thomas Storck wegen Verstößen gegen das Tierwohl auffällt. Bereits 2016 dokumentierten Fotos aus dem Stall verletzte und tote Tiere. Storck gab damals Verstöße zu, schob aber seine Mitarbeiter vor.

Und dieses Mal? Man werte die Aufnahmen aus und bitte um Verständnis, dass man zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zum Sachverhalt machen könne, heißt es aus dem Betrieb von Thomas Storck. Auch der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft wird nicht deutlicher. Dort heißt es, dass man sich nicht zu einzelbetrieblichen Themenstellungen äußern könne.

