Die Bilder von Rehen, die am Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest verendet sind, haben große Betroffenheit ausgelöst. Eine Petition zur Beendigung des Tierdramas hat binnen weniger Wochen mehr als 100.000 Unterzeichner gefunden. Doch auf den Appell, der sich an den Landkreis Uckermark und das Verbraucherschutzministerium richtet, wollen sich einige Tierfreunde offenbar nicht verlassen. Sie haben selbst Hand an den Zaun gelegt.

Wie der Uckermärker Amtstierarzt Achim Wendlandt am Montag berichtete, wurde der Schutzzaun in den vergangenen Wochen an mehreren Stellen aufgeschnitten. Mehrere Dutzend Sachbeschädigungen seien festgestellt worden – mutmaßlich von Tierschützern, die Fluchtschneisen für Rehe schaffen wollen. „Die Menschen wurden über die sozialen Medien aufgerufen, Löcher in den Zaun zu schneiden“, sagte Wendlandt.

Gefahr durch Hochwasser im März

Landrätin Karina Dörk (CDU) rief dazu auf, die Diskussion zu versachlichen. „Wir müssen die Menschen auffordern, diese Sachbeschädigung zu unterlassen. Sonst müssen wir im Endeffekt noch viel mehr Zäune bauen.“ Denn mit den Schlupflöchern für Rehe und andere Wildtiere hätten auch die Wildschweine wieder freie Bahn. Bisher sei es gut gelungen, die Tierseuche mit Hilfe des Zauns einzudämmen.

In den vergangenen Wochen waren mehrere Rehe – die Naturwacht Brandenburg sprach von rund 40 Rehen seit Jahresanfang – an den Schutzzäunen in der Uckermark verendet. Die Tiere konnten die 1,20 Meter hohe Barriere nicht überwinden, als sie vor einem Hochwasser fliehen wollten. Tierschützer kritisierten, man hätte sich zuvor mit den besonderen Bedingungen in dem Gebiet mit jährlich wiederkehrendem Hochwasser vertraut machen sollen.

Vögel verenden im ASP-Zaun

Mit großer Sorge blickt Dirk Treichel, Leiter des Nationalparks Unteres Odertal, auf die kommenden Wochen. Im März und April drohen die jährlichen Überflutungen durch die Schneeschmelze. Nicht nur für Rehwild könne der Zaun damit zur Todesfalle werden.

Die Nationalpark-Ranger hätten bereits mehrere verendete Vögel, darunter einen Singschwan und einen Graureiher, entdeckt, die sich in dem Schutzzaun verheddert hätten. „Es sind nur wenige Opfer“, sagte Treichel. „Wir gehen aber davon aus, dass sich beim Frühjahrsdurchzug mehrere zehntausend Vögel im Nationalpark aufhalten. Wir werden eine starke Zunahme von Opfern erleben“, sagte er. Die Tiere würden den Zaun beim Landeanflug oder beim Starten zu spät entdecken und sich strangulieren.

Verlegung des Zauns

Der Landkreis Uckermark hat in den vergangenen Wochen im Rahmen einer Sofortmaßnahme 16 Rehdurchlässe in dem Zaun gebaut und an mehreren Stellen Zaunfelder von 1,20 Meter auf 80 Zentimeter heruntergebogen.

Zudem wurden bereits 77 Kleintierrampen gebaut. 25 Stück sind noch geplant. „Die sind vor allem für Marder, Waschbären, Biber und Füchse gedacht“, sagte Kreiling. Über die schräg angesetzten Holzrampen sollen sie den Zaun queren können.

Der ASP-Krisenstab des Landes prüft eine Verlegung des Zaunverlaufs an einigen Stellen, damit Rehe und andere Wildtiere während der Hochwassersaison den Zaun besser überwinden können.

Von Torsten Gellner