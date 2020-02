Tierschützer erheben Vorwürfe: Ferkel sollen erschlagen worden sein

Potsdam

Die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (ARIWA) hat schwere Vorwürfe gegen einen Schweinehalter in Falkenberg (Elbe-Elster) erhoben. Aufnahmen mit versteckten Kameras würden dokumentieren, wie Ferkel systematisch erschlagen werden, teilte die Organisation mit.

Kleinere, schwächere Ferkel benötigten mehr Betreuung, um die ersten Tage zu überleben. Weil sich das für die Betreiber nicht rechne, würden sie aussortiert und an Boden, Wänden oder Kanten totgeschlagen. „Da die meisten Tiere durchaus überlebensfähig wären, ist diese Praxis illegal“, sagte ARIWA-Sprecherin Sandra Franz.

Grüne fordern Aufklärung

ARIWA hatte das verdeckt aufgenommene Material dem Magazin „Spiegel TV“ zugespielt. Das konfrontierte den Geschäftsführer des Betriebs mit den Bildern, der einräumte: „Die Mitarbeiter sind da anders angewiesen.“ Es sei nicht korrekt, die Tiere zu erschlagen. Sie müssten betäubt und dann ausgeblutet werden.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Brandenburger Landtag, Benjamin Raschke, forderte eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe. „Sollte sich der Vorwurf bewahrheiten, muss das ernsthafte Konsequenzen haben“, sagte er.

Abstimmung über Kastenhaltung

Die Organisation veröffentlichte die Bilder gezielt im Vorfeld einer anstehenden Abstimmung im Bundesrat. Am 14. Februar soll über eine Neuregelung der sogenannten Kastenstandhaltung abgestimmt werden. Auch in der Falkenberger Anlage werden die Tiere in solchen Boxen gehalten.

Der Vorschlag von Bundeslandwirtschaftsministeirn Julia Klöckner ( CDU) sieht vor, dass die Haltung in den engen Kastenständen für eine Übergangszeit von 15 Jahren erlaubt bleibt. Tierschutzorganisationen lehnen die Kastenhaltung als Tierquälerei ab. Die Tiere seien darin nahezu bewegungsunfähig fixiert, heißt es.

Von MAZ-Online