Potsdam

Weihnachten steht vor der Tür und Sie haben noch keine Ahnung, was Sie in diesem Jahr verschenken sollen? In unseren Empfehlungen ist für jeden etwas dabei – von Kunst und Hochprozentigem aus Brandenburg bis zu besonderen Kalendern und Wärmendem für kalte Zeiten.

Gegen das Fernweh: Verwunschene Schlösser

Der Berliner Fotograf Leo Seidel ließ sich vom Zauber der preußischen Schlösser- und Traumlandschaften inspirieren. Mit einer metaphysischen Apparatur, einer Polaroid-Kamera, zog er durch Marmor-, Muschel- und Spiegelsäle, durch Schlossparks, Mausoleen und Gewächshäuser. Dabei kam der 43-Jährige den zwecklosen Träumen auf die Schliche und bringt Auren zum Vorschein, die wir Normalsterblichen kaum noch wahrnehmen. Belebt durch barocken Schwingungen inszenierte er obendrein auch noch eigene Stillleben, die dem Bildband „Traumsequenzen“ eine kurios-surreale Krone aufsetzen (Edition Braus, 128 Seiten, 24,95 Euro).

***

Für Trinkfeste: Roggen-Whiskey aus dem Spreewald

Ich bin kein Freund von Alkohol unter dem Baum, es gibt Geschenke, die sind interessanter, klüger und gesünder. Doch dieses Katastrophenjahr braucht auf den letzten Metern eine sanfte Keule, nicht irgendeine, sondern eine Edelkeule: Eine Flasche Whisky gehört seit jeher in den Medizinschrank, doch was die Spreewood Distillers im Spreewaldörtchen Schlepzig (1999 zum schönsten Dorf Brandenburgs gewählt) auf die Beine stellen, geht über den Alltagsbedarf hinaus: Ihr Stork Club Smoky Rye Whiskey (49,95 Euro für 500 ml) klingt nicht nur gut, sondern schenkt uns einen Augenblick der warmen Vollnarkose. Ohne Eis trinken! Preiswerter und auch für Mixgetränke geeignet ist das Basismodell Straight Rye Whiskey (29,90 Euro für 700 ml).

***

Wärmt von innen: Beelitzer Wintergemüse

Eine Konservendose kann ein Kunstwerk sein, jedenfalls in der Pop-Art. Der Inhalt kann aber auch Erinnerungen wecken an das Frühjahr in Brandenburg. Spargelbauer Jakobs in Beelitz hat eine wunderbare Suppe in Dosen abgefüllt und vertreibt sie für 2,90 Euro über seinem Hofladen. Croutons sollte man noch selbst dazu rösten, und fertig ist eine feine Vorspeise zum Gänsebraten. Macht sich gut in einem Präsentkorb mit regionalen Leckereien! Jakobs-Hof Beelitz finden Sie im Kähnsdorfer Weg 1a und Schäpe 21, geöffnet ist täglich 10 bis 18 Uhr.

***

Für die heimische Tanzfläche: Ska von den Aeronauten

Eine der traurigsten Nachrichten aus der Musikwelt war 2020 das Ende der Aeronauten. Oliver Maurmann, Sänger der skandalös unterschätzen Schweizer Band, starb im Januar, nachdem er in einem Krankenhaus 114 Tage lang auf ein Spenderherz gewartet hatte. Als Einstiegsdroge in den von Blechbläsern angefeuerten Ska-Pop-Kosmos der Aeronauten eignet sich ihr 1997er-Album „Jetzt Musik“ (MP3 bei Amazon, 8,99 Euro). Maurmanns letzte Songs finden sich auf dem postum erschienenen Album „Neun Extraleben“ (als CD und Vinyl bei Tapete Records).

***

Zum Schmunzeln: Eine Graphic Novel für die Jugend von heute

Der Berliner Zeichnerin Julia Bernhard (kreiert u.a. Cartoons für den New Yorker und Tocotronic) ist mit ihrem Comic-Debüt „Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ (Avant-Verlag, 96 Seiten, 20 Euro) ein Manifest der Lethargie und der gescheiterten Kommunikation gelungen. In zehn skurrilen Alltagsszenen begegnet man Großmüttern, die den eigenen Lebensentwurf ungefragt kommentieren („Aber in deinem Alter hat man doch einen Freund!“), Liebschaften, die im Burgerladen über ihre Bindungsängste monologisieren und Kommilitonen, die verkopfte Kunstprojekte planen („Ich dachte an große Mengen Senf“). Immer mit dabei: Ein Mops und eine passiv-aggressive Zimmerpflanze. Wer jemals nicht genau wusste, was er mit seinem Leben anfangen soll, wird sich hier wohl oder übel wiederfinden.

***

Für Planer mit Stil: Plattencover als Kalender

Vinyl ist wieder in – nicht nur wegen des Klangs, sondern auch, weil Schallplattencover kleine Kunstwerke sind. Der Kalender „The Art of Vinyl Covers 2021“ (Seltmann Publishers GmbH, 24,80 Euro) vereint 365 besonders schöne Exemplare aus den vergangenen Jahrzehnten. Darunter ikonische Klassiker von den Beatles, Roxy Music oder The Smiths, aber auch wenig bekannte Meisterwerke aus Punk, Rock, Jazz, Klassik. Zum Sattsehen und als Inspiration. Weil Musik auch was fürs Auge ist.

***

Für Fahrradfahrer: Brandenburger Landpartien

Wer die Weiten der Mark am liebsten Sattel erkundet, ist bei Lars Sittig genau richtig. Der Fahrrad-Kolumnist unseres MAZ-Newsletters „Raus aufs Land“ hat nun 14 seiner abwechslungsreichen Touren nun als Buch veröffentlicht (erhältlich ab Mitte Dezember und schon jetzt für 12,80 Euro hier bestellbar): „Landpartie mit Lars“ entführt Sie in das brandenburgische Amsterdam und zur Außenstelle des Weihnachtsmannes, über Hochebenen, in märkische Canyons, und auf die Gipfel der Mark. Gespickt sind die Abenteuer mit Kartenmaterial, ausführlichen Wegbeschreibungen, Geheimtipps und jede Menge Fotos. Weckt Sehnsucht nach Sommer!

***

Für Genießer: Gin aus Gänseblümchen

Ein Gin aus Wacholderbeeren – den Klassiker kennt jeder. Aber verfeinert mit Gänseblümchen, Klee und Haferstroh? Der Gans Gin aus dem Prignitz-Dorf Klein Gottschow macht damit froh. Er überrascht durch regionale wie ungewöhnliche Zutaten. Nicht umsonst wurde der Gänseblümchen-Gin mehrfach ausgezeichnet. Und der Alkoholgehalt von 46 Prozent hilft beim Verdauen des Gänsebratens. Bezugsquellen und Online-Shop unter gans-manufaktur.com.

***

Für Museums-Vermisser: Barberini zum Aufhängen

Mit Museumsbesuchen ist das zur Zeit ja so eine Sache. Aber zumindest kann man den Lieben an Weihnachten Lust auf Events in besseren Zeiten machen. Das Museum Barberini in Potsdam hat für das Jahr 2021 seinen ersten Kalender zur Sammlung Hasso Plattner zusammengestellt. Zwölf Meisterwerke des Impressionismus sind im großen Format 60 zu 49 Zentimeter zu erblicken – jeden Monat ein anderes Bild. Das Schönste daran: Die vorgestellten Werke von Claude Monet, Camille Pissarro, Paul Signac, Alfred Sisley und anderen kann man, sobald sich der Corona-Nebel lichtet, „live“ im Museum selbst bewundern. Sie sind Teil der „Impressionismus“-Ausstellung. Zu bestellen ist der Kalender (24,50 Euro) auch online unter barberini-shop.de.

***

Für Deko-Enthusiasten: Christian Drosten als Räuchermännchen

In der Werkstatt des Spielzeugmachers Tino Günther in Seiffen raucht der neuesten Figur des Sortiments der Kopf. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Der Familienbetrieb „Spielwarenmacher Günther“aus dem erzgebirgischen Seiffen hat den Chefvirologen der Berliner Charité als Holzfigur nachempfunden und ihn auf ein stilisiertes Virus gestellt. Das 26 Zentimeter hohe Räuchermännchen trägt einen weißen Kittel, Mund-Nasen-Schutz und zerzaustes Haar. Im Unterschied zum traditionellen „Rachermannl“ qualmt die Drosten-Figur (89,50 Euro) nicht aus dem Mund – ihr raucht sinnbildlich der Kopf. Die erste Serie mit 15 Stück war binnen weniger Stunden ausverkauft, zu Weihnachten kann man also leider nur einen Gutschein für das Kunstwerk verschenken – denn richtig losgehen soll die Produktion erst im Januar. Mit einem in der Krise nicht zu vernachlässigenden Nebeneffekt: Nach der für die Branche wichtigsten Zeit des Jahres könnte das Geschäft mit dem Drosten-Räuchermännchen die sieben Fertigungsmitarbeiter vor der ansonsten drohenden Kurzarbeit retten.

***

Für Havel-Fans: Hagemeisters Landschaften

Er wurde lange als märkischer Heimatmaler unterschätzt. Doch Karl Hagemeister (1848-1933), der den Großteil seines Lebens in Werder ( Havel) verbracht hat, gehört mittlerweile zu den Wegbereitern des Impressionismus in Deutschland. Im Februar dieses Jahres gab es im Potsdam-Museum eine prächtige Ausstellung. Der von Museumsdirektorin Jutta Götzmann und der Kuratorin Hendrikje Warmt herausgegebene Katalog dazu ist eine Fundgrube. Er enthält Arbeiten Hagemeisters aus fast allen Schaffensperioden und in bester Druckqualität. So lässt sich nachverfolgen, wie ein anfangs ganz traditionell malender Künstler in die Moderne aufbricht – erst impressionistisch und schließlich gar expressionistisch bis nahezu gegenstandslos. Ein wunderschöner Bildband mit gut lesbaren, fachkundigen Erläuterungen. Jutta Götzmann und Hendrikje Warmt(Hrsg): Karl Hagemeister: „…das Licht, das ewig wechselt“. Landschaftsmalerei des deutschen Impressionismus, Wienand-Verlag, 256 Seiten, 34 Euro.

***

Für Frostbeulen: Eine nachhaltige Kuscheljacke

Unser Autor hat seine Jacke für 20 Euro bei Humana gekauft. Quelle: privat

Stoß-, Quer- und Dauerlüften – angesichts der medizinisch angeratenen Frischluftzufuhr ist die Strickjacke das Geschenk der Stunde. Norweger-Muster erinnern an unerreichbar Winterurlaubsländer, in die Tasche passen Ersatzmaske und Desinfektionsspray. Stilistisch ist ohnehin alles erlaubt im Moment. Was gegen Zug und Schnupfen hilft, ist erlaubt, sogar im Büro. Wer ein solches Wollwunder nicht neu von der Stange kaufen möchte, dem seien die vielen Second-Hand-Läden empfohlen. Dort finden sich auch Muster im Stil des „Dude“ aus dem Film „ The Big Lebowski“. Einen guten Überblick über die Geschäfte in Potsdam finden Sie hier.

