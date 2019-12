Ein Stück Brandenburg unterm Weihnachtsbaum

Potsdam

Alle Jahre wieder geht sie los, die Suche nach passenden Geschenken für Familie, Freunde und Verwandte. Irgendwie besonders soll es sein, irgendwie passend – und nicht selten fehlt die zündende Idee. Sie legen Wert auf Geschenke aus der Region? Wir haben uns in Brandenburg umgesehen – und sind in ganz unterschiedlichen Bereichen fündig geworden.

Illustrierte Familienrezepte

Die in Luckenwalde geborene Illustratorin Kat Menschik hat einen schönen Küchenkalender gestaltet. Monat für Monat verrät Menschik, die in Berlin und im Oderbruch lebt, saisonale, einfache Rezepte. Wem das zu wenig ist, kann auch zu Menschiks appetitlich illustriertem Buch „Essen essen“ greifen, aus dem die Kalender-Rezepte stammen.

„Essen essen – Kat Menschiks Küchenkalender“ (Dumont Kalenderverlag), 14,99 Euro; als Buch 18 Euro (Galiani Berlin ).

Der Gessner von Cleo

Vor mehr als 400 Jahren erfand der Schweizer Universalgelehrte Conrad Gessner den Vorläufer des Bleistifts. Cleo Schreibgeräte in Bad Wilsnack stellen den Stift nach historischem Vorbild her. Es gibt den originellen Griffel in der puristischen Variante im Jutebeutel oder mit Zubehör in der Holzschatulle. Erhältlich ab 25,50 Euro in Schreibwarengeschäften und im Werksverkauf.

Humboldt-Gin

Zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts haben die Spreewood Distillers aus dem Spreewald einen ganz besonderen Gin kreiert: In Zusammenarbeit mit den Botanikern des Botanischen Gartens Berlin entstand ein Destillat mit Auszügen von Pflanzen, die Humboldt bei seinen Forschungsreisen gesammelt hat. Die wichtigsten Aromen stammen aus Latein- und Südamerika, Venezuela, den Anden, der Karibik und aus Mexiko. Eine Flasche kostet 22,90 Euro.

In die Puschen kommen

Die Potsdamer Designerin Meike Böhme lässt ihre Entwürfe in deutschen Pantoffelmanufakturen anfertigen und vertreibt sie über das Internet. Die Filz-Hausschuhe – erhältlich um 55 Euro – sind nachhaltig produziert aus Merinowolle, die Sohle mit Naturlatex beschichtet, damit man, wenn man in die Puschen kommt, nicht so leicht ins Rutschen kommt.

Einmal abheben, bitte!

Wer am Flughafen BER abheben will, muss sich noch bis Oktober 2020 gedulden. In der Hurricane-Factory im Schönefelder Ortsteil Waßmannsdorf kann man es aber schon jetzt. Im größten Windkanal Deutschlands kann man sich von dem gewaltigen Luftstrom tragen lassen und so das Gefühl eines Fallschirmsprungs erleben. Ein kurzes, aber garantiert stürmisches Vergnügen ab 35 Euro.

Karten für das CSI Neustadt

Was wie der märkische Ableger einer Krimiserie klingt, ist eines der erfolgreichsten Reitturniere, das sich großer Beliebtheit erfreut. Im Januar feiert das CSI Neustadt (Dosse) in der Graf von Lindenau-Halle sein 20. Jubiläum. Für Reiter aus vielen Nationen ist es das erste wichtige Turnier des Jahres, für Besucher ein stimmungsvolles Spektakel und eine prima Geschenkidee. Karten gibt es ab 4 Euro.

Craft Beer aus aller Welt

Der Versandhändler Craft Beer Deluxe in Potsdam-Babelsberg ist zum Umschlagplatz für Bier aus aller Welt geworden. Das Unternehmen bietet ein Kennenlernpaket mit 16 Flaschen aus Deutschland und Belgien ab 27,99 Euro oder auch Abos an.

Zeitlose Keramik von Bollhagen

Hedwig Bollhagen hat sich dem Ziel verschrieben, „einfache, zeitlose Dinge zu machen“. Das ist der Künstlerin gelungen. Ein Stück hervorzuheben, geht bei der großen Keramik-Kollektion gar nicht. Am besten hingehen und aussuchen. Für den 8., 15. und 22. Dezember lädt die Werkstatt in Marwitz zum Tag der (verkaufs-)offenen Weihnachtstür.

