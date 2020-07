Potsdam

Der Sommerurlaub naht oder ist schon da – und mit ihm endlich auch die Zeit, sich mal wieder ein gutes Buch vorzunehmen, einen der vielen Streams nachzuholen, die man in der Corona-Hochphase verpasst hat, oder ins wieder geöffnete Kino zu gehen. Egal ob Roman, Film, Reiseführer, Kochbuch, oder Musik, zu der sich besonders gut aufs Wasser gucken lässt – in den Empfehlungen der MAZ-Redaktion sollte für jeden etwas dabei sein. Für den besseren Überblick haben wir die Tipps nach Kategorien für Sie sortiert. Viel Spaß damit und vor allem: Schöne Ferien!

++ Lesen ++

Schwarzer Humor: „Achtsam morden“ von Karsten Dusse

Anzeige

Ein gestresster Anwalt, der von seiner Frau zum Achtsamkeitstraining verdonnert wird, kann das Gelernte gleich anwenden: als meditativer Mörder, der die Welt von einem brutalen Clan-Boss befreit. Ein schwarzhumoriger Krimi, der das Zeug zur Netflix-Serie hätte, verfasst von einem Juristen und Comedy-Autor. Torsten Gellner

Weitere MAZ+ Artikel

Heyne Verlag, 416 Seiten, Taschenbuch, 11 Euro

***

Nachwende-Roman: „Stern 111“ von Lutz Seiler

Endlich Zeit für den neuen Seiler! „Stern 111“, der Nachwende-Roman des Brandenburger Bestseller-Autors („Kruso“), kommt ins Urlaubsgepäck. Die Geschichte einer Familie, die im Herbst 1989 auseinanderfällt, habe ich schon lange auf dem Zettel. Das Buch spielt unter anderem im wilden Ostberlin der „Zwischenzeit“ 1990, da werden bestimmt Erinnerungen wach. Henry Lohmar

Suhrkamp 2020, 528 Seiten, gebunden, 24 Euro

***

Liebe in der NS-Zeit: „Harro & Libertas“ von Norman Ohler

Die Helden rudern über den sommerlichen Wannsee, genießen die ländliche Idylle im Löwenberger Land und treffen sich zu Partys in Berlin-Charlottenburg. Alle wissen, dass sie sich unter einem Damokles-Schwert vergnügen. Die Nazis sind an der Macht. Norman Ohler kann in seinem spannend erzählten Sachbuch jeden gesagten Satz mit einer Quelle belegen. Der große Freundeskreis um Harro-Schulze-Boysen und seiner Frau Libertas wächst dem Leser ans Herz. Fast keiner von ihnen wird das Jahr 1942 überleben. Karim Saab

Kiepenheuer & Witsch, 492 Seiten, gebunden, 24 Euro

***

Schauplatz Havel : „Pfaueninsel“ von Thomas Hettche

Dieser Roman ist bestens geeignet, um sich im Urlaub in die traumhafte Vergangenheit der hiesigen Schlösser und Gärten zurückzuversetzen. Thomas Hettches Geschichte spielt beinahe nur auf der kleinen Pfaueninsel und schildert ihr Werden zum Gartenparadies. Unter preußischen Königen entstand hier auch ein Sammelsurium exotischer Wesen, darunter die kleinwüchsige Marie, ein historisch belegtes Schlossfräulein, das die Hauptperson in diesem Roman ist. Die Frage nach der Würde des Menschen gehört zu den großen Themen dieser Lektüre. Und während im Kosmos der Pfaueninsel die Zeit scheinbar still steht, verändert sich am Ufer des Flusses, wo Berlin zur Metropole wird, die ganze Welt. Peter Degener

btb Verlag, 352 Seiten, Taschenbuch, 11 Euro

***

Hommage an das Berliner Nachtleben: „Arbeit“

Zwölf Stunden einer Berliner Freitagnacht verdichtet Nagelschmidt auf knapp 350 Seiten. „Arbeit“ ist spannend und gut recherchiert – vor allem aber eine mit viel Empathie und Respekt aufgeschriebene Hommage an die Menschen im Halbschatten, ohne die der hauptstädtische Partyexzess nicht funktionieren würde. Thorsten Keller

S. Fischer, 336 Seiten, gebunden, 22 Euro

***

Politischer Zündstoff: „ Israel “ von Omri Boehm

Corona hat es uns fast vergessen lassen: Manche Leute haben ganz andere Sorgen. Die Zweistaaten-Lösung in Israel ist schon lange tot. Präsident Netanjahu will nun das Westjordanland annektieren. Die Palästinenser sind schockiert. Der Philosoph Omri Boehm hat jetzt einen alten Vorschlag aus dem Jahr 1977 ausgegraben: ein föderaler Staat, in dem Israelis und Palästinenser gleichberechtigt leben. Eine mutige Idee in friedlicher Absicht. Im Urlaub hat man Zeit, sich mit solch kühnen Entwürfen zu befassen. Damit das Hirn unter der Sonne nicht austrocknet. Mathias Richter

Ullstein Verlag, 220 Seiten, gebunden, 20 Euro

***

Jüdische Familiengeschichten: „Sieben Versuche zu lieben“ von Maxim Biller

Biller ist in Prag geboren, Deutsch ist nicht seine Muttersprache. Vielleicht ist das ein Segen. Das Deutsche hat er sich erarbeitet, es glänzt bei ihm, hat Wucht und Eleganz, die in der Gegenwart sonst kaum zu finden sind. Er schreibt jüdische Geschichten, zärtlich und brutal. Meist sind sie beides zugleich. Meisterhaft. Lars Grote

Kiepenheuer & Witsch, 363 Seiten, gebunden, 22 Euro

***

Hinter der Verschwörung: „Fake Facts“ von Katharina Nocun und Pia Lamberty

Es kommt Corona darin vor, der Anschlag auf das World Trade Center und die Kommunistenhatz in der hysterischen McCarthy-Ära. Ganz sicher sprechen die Bürgerrechtlerin Katharina Nocun und die Psychologin Pia Lamberty in ihrem gerade erschienenen Buch nicht die letztgültige Wahrheit zum Thema Verschwörungstheorien aus, aber sie räumen mit Vorurteilen auf - unter anderem mit der Vorstellung, Verschwörungstheorien seien vorwiegend ein Produkt der sozialen Medien oder ein harmloses Randphänomen unter Spinnern. Nein, Verschwörungstheorien hat es schon immer gegeben und sie können in ihrer gesellschaftlichen und privaten Wirkung fatal sein. Das alles schreiben die Autorinnen so locker, faktenreich und spannend auf, dass sich ihr Buch teilweise wie ein Dan-Brown-Krimi liest. Mit anderen Worten: „Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ ist die ideale Sommerlektüre für das Pandemiejahr 2020. Rüdiger Braun

Quadriga, 352 Seiten, gebunden, 20 Euro

***

Seefahrer-Abenteuer: „Wir Ertrunkenen“ von Carsten Jensen

Dieses Buch ist eine Mischung aus Abenteuerroman, Märchenerzählung, Familiensaga und historischer Erzählung. Jensen hat einen sehr dänischen Erzählstil, bei dem einem auch mal das Lachen plötzlich im Halse stecken bleibt. Und auch, wenn es von der großen Seefahrerwelt handelt, liest es sich an der Havel ebenso gut. Egal, ob an Land oder auf einem Boot. Stephan Boden

Penguin Verlag, 816 Seiten, broschiert, 13 Euro

***

Gegen die Grenzen im Kopf: „Sprache und Sein“ von Kübra Gümüsay

Keine leichte Kost für den Eskapismus auf der Strandliege, aber in Zeiten wie diesen ein unverzichtbarer Begleiter: In ihrem ersten Sachbuch beschäftigt sich die Journalistin und Aktivistin Kübra Gümüsay mit der Frage, wie sehr Sprache unser Denken und Handeln bestimmt. Sie zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer nur als Teil einer Gruppe gesehen oder auf Kategorien reduziert werden – und hält uns allen damit den Spiegel vor. Eine mit Herz geschriebene Anleitung für einen konstruktiven Diskurs. Maike Schultz

Hanser Berlin, 208 Seiten, gebunden, 18 Euro

***

++ Hören ++

Meeresrauschen mit Beat: „The English Riviera “ von Metronomy

Die Platte beginnt mit Möwengeschrei und Wellenplätschern und begeistert mit einer Mischung aus flirrendem Electro-Pop und Easy Listening aus der Burt-Bacharach-Schule. Entspannter und cooler kann ein Sommer-Soundtrack nicht klingen. Thorsten Keller

***

Entspannt zum Strand: Thievery Corporation

Tiefenentspannt schon auf dem Weg zum Strand? Geht mit dem Sound von Rob Garza und Eric Hilton. Lounge-Jazz, Dub, Bossa Nova – da ist von allem was dabei. Unglaublich lässig, souverän produziert. Für den Sommer in den Ohren. Henry Lohmar

Diverse Alben und Playlists, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Music

***

Neues vom Meister: „Rough And Rowdy Ways “ von Bob Dylan

Die Trump-Pandemie hat auch Bob Dylan nicht kalt gelassen. Nach Jahren der Abstinenz nun ein neues Album mit neuen Stücken. „Murder most foul“ war vorab veröffentlicht worden – eine knapp 17-minütige Generalabrechnung mit dem modernen Amerika. Jetzt gibt es „Rough and Rowdy Ways“, das komplette Album (2 CDs, Sony) dazu. Balladen, Walzer, Rock ‚n‘ Roll - und der Meister singt erstaunlich gut. Ideal, um sich aus dem Corona-Alltag wegzubeamen. Mathias Richter

***

Club-Sound fürs Wohnzimmer: „United We Stream“

Diesen Sommer wird es keine durchtanzten Nächte oder Tage in einem Berliner Club mehr geben, das ist wohl traurige Gewissheit. Mit den DJ-Sets von „United We Stream“ (gerade pausieren die Livestreams, aber das Archiv bei „Arte Concert“ ist üppig gefüllt) kann man sich zumindest den Sound des Nachtlebens ins Wohnzimmer holen. Und Freunde einladen ist schließlich wieder erlaubt. Also: Anlage aufdrehen und gemeinsam vom verwunschenen Garten des Sisyphos oder der Morgendämmerung im Kater Blau träumen. Maike Schultz

***

Schwedische Lässigkeit: „I solnedgången“ von Mando Diao

Im Gegensatz zum Buch ist es bei der Musik sehr angenehm, wenn man nicht jedes Wort versteht. Es geht um Rhythmus, Groove und Melodie bei guten Liedern. Knapp erzählte Storys sind im Pop so schwachbrüstig, dass man darauf verzichten kann. Mando Diao, die Band aus Borlänge, hat nun ein Album auf Schwedisch eingesungen. Keine Ahnung, worum es geht. Aber es klingt herrlich. Lars Grote

***

++ Sehen ++

Berliner Wassermärchen: „Undine“ von Christian Petzold

Endlich wieder Kino – und dann noch das richtige zum Abtauchen in dieser Jahreszeit: Undine, der neue Film von Christian Petzold verlegt den Mythos der Wassernixe, die nur eine Seele bekommt, wenn sie sich mit einen Menschen vermählt und ihm den Tod bringt, wenn er sie verlässt, nach Berlin. Tauchen, schwimmen, alles dreht sich ums Wasser, irgendwann zerbirst sogar ein Aquarium. Ein Film über Vertrauen und natürlich Liebe - genau richtig für laue Sommerabende im Freiluftkino. Mathias Richter

***

Politthriller aus Frankreich : „Baron Noir“

Die französische Variante von „ House of Cards“ bietet die Serie „Baron Noir“. Schon die erste Staffel (acht Folgen auf drei DVDs) hat Suchtpotential: Es geht um den Pariser Politiker Philippe Rickwaert – hervorragend gespielt von Kad Merad (vielen auch bekannt von den „Sch’tis“) – der von seinem Freund und Präsidentschaftskandidaten Francis Laugier ( Niels Arestrup) missbraucht wird, um die Wahl zu gewinnen. Eine grandiose Rache folgt. Heike Bergner

***

Superhelden gegen Rassismus: „Watchmen“

Comic-Fans kennen „Watchmen“ als Superhelden-Geschichte von Alan Moore und Dave Gibbons, doch diese HBO-Serie von Showrunner Damon Lindelof ( „Lost“) erzählt eine ganz eigene Variante: Statt in den Achtzigerjahren finden die Ereignisse nun in der Gegenwart statt und drehen sich um eine rassistische Terrorgruppe, die Anschläge auf Polizisten und Schwarze verübt. Neben der politischen Brisanz des Themas in Zeiten von „ Black Lives Matter“ – historisch wird ein Bogen bis zum Massaker von Tulsa 1921 gespannt - bietet die Neuverfilmung auch noch visuell brillante Sci-Fi-Unterhaltung und schafft es, alle teils absurd anmutenden Handlungsfäden im Finale zusammenzuführen. Maike Schultz

***

Für Mondsüchtige: „Apollo 11“

Längst wissen wir, dass die Wirklichkeit brisanter als ein Spielfilm ist: Trump, Brexit, Corona. Umso schöner, wenn die Wirklichkeit in einer neuen, glänzenden Dokumentation von Todd Douglas Miller so positiv und spannend aufbereitet wird wie in „Apollo 11“ über die Mondlandung vor 50 Jahren. Lars Grote

***

++ Erleben ++

Reiseführer zum Wegträumen: „Best in Travel 2020“

Ich bin gern in der Welt unterwegs. Diesen Sommer verbringe ich wegen Corona auf Balkonien – und habe viel Zeit, Trips für die Zeit nach der Krise zu planen. Einen tollen Überblick gibt Lonely Planets „Best in Travel 2020“ – für einen Trip nach Bonn ebenso wie für das japanische Tōhoku oder die Kvarner Bucht in Kroatien. Die Top-10 der Städte, Länder und Regionen machen Lust auf die weite Welt und fühlen sich gleichzeitig auch zu Hause ein wenig wie Urlaub in der Ferne an. Stephanie Philipp

Lonely Planet Deutschland, 218 Seiten, Taschenbuch, 12 Euro

***

Kulinarisch, aber unkompliziert: „Dining In“ von Alison Roman

Wer die Videos der New-York-Times-Kolumnistin kennt, der weiß: Kochen sieht bei Alison Roman nach Entspannung und Spaß aus, nicht nach Stress. Und wenn sie mal wieder ihre Teigrolle verlegt hat, rollt sie ihren Tarteteig eben mit einer Weinflasche aus. So what? In ihrem neuen Kochbuch zeigt Roman in 125 einfach nachkochbaren Rezepten, dass simpel keineswegs langweilig bedeutet. Jakobsmuscheln mit Nussbutter, Nudelauflauf mit Artischocken, Schoko-Tahini-Tarte – alles ist raffiniert, aber alltagstauglich. Die perfekte Inspiration für ein Abendessen mit Freunden – zumindest für alle, die Rezeptbezeichnungen wie „Garnelen mit viel Knoblauch und wahrscheinlich zu viel Butter“ ebenfalls lieben. Maike Schultz

Narayana Verlag, 336 Seiten, gebunden, 34 Euro; englische Ausgabe erschienen bei Hardie Grant Books, 23 Euro

***

Vorlesestoff für Kinder: „Der Hase Felix“

Hase Felix Quelle: Verlag

Bei den Felix-Kinderbüchern tauchen zwischen den einzelnen Geschichten echte Briefe in echten Umschlägen auf - in kindlicher Handschrift und mit Zeichnungen. Die Bücher von Annette Langen und Constanza Droop sind aufwändig gestaltet und erzählen die Abenteuer des reiselustigen Kuschelhasen Felix, der rund um die Welt reist, aber immer wieder zu der kleinen Sophie zurückkehrt (die ihn einst auf dem Flughafen verloren hatte) und kleine Überraschungen mitbringt. Mein Tipp für lange Autofahrten: Die Briefe von Felix gibt es auch als Hörbuch. Igor Göldner

Coppenrath-Verlag, gebundene Ausgabe, je 18 Euro

***

Paddel-Inspiration: „Bandenburg auf dem Wasser“

In Zeiten von Social Distancing habe ich das Wasserwandern für mich entdeckt – am liebsten auf meinem Stand-Up-Paddle-Board, das kann man auch prima mit anderen machen, ohne sich zu nahe zu kommen. Und wie viele tolle Seen es in der Mark gibt! Wer eine Entscheidungshilfe braucht, wohin es gehen soll, oder einen stabileren Untersatz bevorzugt, wird in diesem Reiseführer fündig. Maike Schultz

Bebra Verlag, 160 Seiten, Taschenbuch, 14 Euro

***

Lesen Sie dazu auch:

Die MAZ wünscht Ihnen einen erholsamen Urlaub! Quelle: Dirk Kittelberger

Von MAZ Online