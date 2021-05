Potsdam

Seit fünf Jahren hat die Potsdamerin Lisa Alf (34) ihren Kleingarten an der Oberförsterwiese gepachtet. Auf dem dreihundert Quadratmeter großen Grundstück baut sie allerlei Gemüse, wie Tomaten, Paprika, Radieschen, Möhren und Salat an. Auch Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren und Erdbeeren wachsen in ihrem Garten.

Damit ist sie den MAZ-Gärtnern weit voraus – und hat sich bereiterklärt, zu helfen. Als Gartenpatin steht sie beim Projekt #mazbeet mit Rat und Tat zur Seite.

„Der Garten ist mein Ausgleich zum Büro“, sagt sie. Die Potsdamerin arbeitet in einem Umweltplanungsbüro in Babelsberg. Während der Gartenarbeit könne sie gut abschalten, erzählt sie. „Ich mache gerne etwas mit den Händen“, sagt Alf. Deshalb machen ihr auch die praktischen Tätigkeiten Spaß – Unkraut jäten, gießen, sähen und aufräumen.

Bei der Erfüllung des Kleingarten-Traums hilft der Zufall

Vier bis fünf Mal wöchentlich kommt sie in der warmen Jahreszeit auf ihrem Rad in den Garten gefahren. „Von Zuhause sind es nur zehn Minuten“, sagt sie. Sie lebt in einem Mehrfamilienhaus, in dem ihr Balkon und Garten fehlen. Mit dem Kleingarten hat sie sich daher einen kleinen Traum erfüllt. Lange war sie auf der Suche nach einem passenden Garten. Über einen Nachbarn, der Mitglied im Kleingartenverein Oberförsterwiese ist, wurde sie schließlich auf das Grundstück aufmerksam. „Wir haben da so einen Garten frei, so einen Pflegefall“, habe er ihr damals erzählt. Er sei in der Tat ziemlich verwildert gewesen, berichtet Alf.

Lisa Alf weiß, worauf es beim Gemüseanbau ankommt. Sie ist Gartenpatin für die MAZ. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch aus diesem Grund war auch die Ablösesumme, die sie hatte zahlen müssen, nicht so hoch. Die passionierte Gärtnerin brachte den Garten wieder auf Vordermann. Sie legte neue Wege und Beete an. Außerdem renovierte sie im vergangenen Jahr die Laube – ein Originalstück aus DDR-Zeiten –, die auf dem Grundstück steht.

Garten-Tipp: Auf Geduld kommt es an

Ihren grünen Daumen hat Lisa Alf von ihrer Mutter: „Meine Mama ist sehr pflanzenaffin“, sagt sie. Die Potsdamerin ist in einem Einfamilienhaus mit Garten aufgewachsen und hat ihre Mutter immer wieder beim Gärtnern unterstützt. Gelernt hat sie in ihrem eigenen Garten in den vergangenen Jahren vor allem: „Geduld ist eine der wichtigsten Sachen“. Man müsse Geduld haben, bis etwas blüht, bis etwas wächst und bis man etwas ernten könne. „Doch jedes Warten ist mit Vorfreude verbunden“, sagt sie.

Am meisten genießt es Alf, auf ihrer Hollywood-Schaukel zu sitzen und für zehn Minuten die Füße hochzulegen. „Einfach mal gucken, wie die Vögel im Raum rumflitzen, die Schmetterlinge durch die Luft fliegen und sehen, dass da Leben drin ist“, schwärmt sie. Doch es sei nicht immer einfach, sich diese Zeit zu nehmen, denn „irgendwo im Garten wartet immer Arbeit“, sagt sie.

