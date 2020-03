Tod durch Ertrinken: 36 Opfer in Brandenburg und Berlin

Potsdam

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mindestens 417 Menschen ertrunken, 36 davon in Brandenburg und Berlin. Diese Statistik gab die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) am Donnerstag in München bekannt. In Berlin gab es 2019 demnach zwei Badetote (2018: 12), in Brandenburg stieg die Opferzahl von 28 auf 34. Die meisten Badetoten (95) waren in Bayern zu beklagen.

In Nord- und Ostsee gab es 2019 laut DLRG insgesamt 23 Badeunfälle mit tödlichem Ausgang. In Binnengewässern verloren 362 Männer und Frauen ihr Leben. Deutlich gesunken sind die Todesfälle in Schwimmbädern. Für 2019 weist die DLRG-Statistik elf Opfer in öffentlichen Frei- oder Hallenbädern aus. Zwei Menschen kamen in privaten Swimmingpools zu Tode.

„Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen“, sagte DLRG-Präsident Achim Haag. Nur relativ wenige dieser Gewässer würden von Rettungsschwimmern bewacht. „Das Risiko, dort zu ertrinken, ist deshalb um ein Vielfaches höher als an Küsten oder in Schwimmbädern.“

Unter den Badetoten waren 25 Kinder – 17 von ihnen im Vorschul-, acht im Grundschulalter. „Mehr als jeder zweite Grundschulabsolvent ist kein sicherer Schwimmer mehr“, erklärte der DLRG-Präsident. „Diese Entwicklung ist alarmierend.“ Laut Haag bieten 20 bis 25 Prozent aller Grundschulen keinen Schwimmunterricht mehr an, weil ihnen kein Bad zur Verfügung steht. Auf den Platz in einem externen Schwimmkurs müssten Kinder mitunter zwei Jahre warten.

Von MAZonline/tk