Am Cottbuser Amtsgericht beginnt im September der Prozess im Zusammenhang mit dem Tod einer ägyptischen Studentin. Sie war am 15. April 2017 am Vorplatz der Cottbuser Stadthalle von einem Auto erfasst worden und später an ihren Verletzungen gestorben. Der Fall hatte Aufsehen erregt, weil Zeugen berichtet hatten, dass die junge Gaststudentin von Insassen des Autos fremdenfeindlich beleidigt worden sei.

Wie die Pressestelle des Gerichts nun mitteilte, beginnt der Prozess am 12. September. Die Anklage geht jedoch nicht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Die Staatsanwaltschaft wirft dem zur Tatzeit 20 Jahre alten Angeklagten vor, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein.

Die Studentin sei unvermittelt auf die Straße getreten und von dem Auto erfasst worden. Wäre das Auto langsamer gefahren, wäre der Unfall nach Überzeugung der Anklage vermeidbar gewesen. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung.

In ihrer ägyptischen Heimat hatte der Bericht vom Tod der Studentin heftige Diskussionen ausgelöst. Das Gericht rechnet damit, dass viele Angehörige aus Ägypten den Prozess in Cottbus verfolgen werden.

Von MAZOnline