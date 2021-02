Todesfahrt von Cottbus wird erneut verhandelt

Cottbus

Drei Jahre nach dem schweren Unfall von Cottbus, bei dem eine ägyptische Studentin ums Leben kam, wurde am Montag der Fall vor dem Landgericht neu aufgerollt. Die Verteidigung war in Berufung gegangen. Begründung: Das Cottbuser Amtsgericht habe damals nicht alle Fakten berücksichtigt. Das Urteil sei daher anzufechten.

Im April 2017 erfasste Kilian S., damals 20 Jahre alt, die 22-jährige Studentin Shaden M. mit seinem Auto. Drei Tage später erlag die junge Frau ihren Verletzungen. Im Januar 2020 verurteilte das Amtsgericht Cottbus den Unfallverursacher Kilian S. wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr auf Bewährung.

Anwesend waren am Montag Kilian S., heute 24 Jahre alt, mit seinem Anwalt, Andreas Suska, sowie der Vertreter der Nebenklage, Wolfgang Schönekerl, der die Familie des Opfers vertritt. Im ersten Verfahren hatte die Verteidigung auf Freispruch plädiert. „Dabei bleiben wir“, sagte der Rechtsanwalt des Angeklagten am Montag zum Prozessauftakt gegenüber der MAZ.

Gutachter: Shaden M. könnte noch leben

Laut Anklage soll der Mann aus Dresden in der Nacht vom 14. April 2017 mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h unterwegs gewesen sein, als er Shaden M. an einer Straßenbahnhaltestelle im Bereich der Stadthalle Cottbus erfasste. Im ersten Verfahren sagte ein Gutachter der DEKRA aus, dass Shaden M. vermutlich noch leben würde, wenn Kilian S. die vorgeschriebenen 30 km/h pro Stunde gefahren sei.

Der Fall sorgte für internationales Aufsehen, weil Shaden M. nach ersten Informationen noch am Tatort rassistisch beleidigt worden sein soll. Die rassistischen Übergriffe seien vor allem von dem Beifahrer gekommen, hieß es in damaligen Zeugenaussagen. Die Heimatuniversität von Shaden M. hatte daraufhin anderen ägyptischen Studenten empfohlen, ihren Wohnort von Cottbus nach Berlin zu verlegen. Im späteren Gerichtsverfahren stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen rassistischer Hetze aufgrund fehlenden Tatverdachts allerdings ein.

Kilian S. bestreitet Geschwindigkeitsübertretung

Am Montag ließ der Vorsitzende Richter Christian Fisch das damalige Urteil verlesen. Er könne sich nicht mehr klar an den Unfall erinnern, sagte Kilian S., als er sich zu den Vorwürfen einließ. Er wisse aber mit Sicherheit, dass er keine 50 km/h gefahren sei. In Richtung der Nebenklage sagte er, dass ihm der Vorfall leid tue.

Um zu einem geeigneten Urteil zu kommen, müssten alle Zeugen aus dem ersten Verfahren noch einmal geladen werden, machte Richter Fisch deutlich. Das könnte zu Problemen führen, da sich die Ladung von Zeugen aus Ägypten schwierig gestalten könnte. Wegen der Corona-Krise ist die Vergabe von Visa und der Zugang zu der deutschen Botschaft in Kairo erschwert. Wie genau die ägyptischen Zeugen vernommen werden könnten, soll am nächsten Verhandlungstag, dem 16. Februar, geklärt werden.

Von Gesa Steeger