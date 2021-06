Märkisch Buchholz

Ein 18-Jähriger ist auf der Bundesstraße B179 bei Märkisch Buchholz (Dahme-Spreewald) mit seinem Auto gegen mehrere Bäume geprallt und ums Leben gekommen. Wie der Lagedienst am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei der folgenden Kollision mit den Bäumen am Straßenrand zog sich der junge Autofahrer tödliche Verletzungen zu.

Von RND/dpa