Forst

Zwei Männerleichen sind in einer Wohnung in der südbrandenburgischen Kleinstadt Forst entdeckt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Männer Opfer eines Gewaltverbrechens wurden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das lege die Auffindesituation der Leichen nahe. Die Toten seien am frühen Montagmorgen gegen 05.00 Uhr in dem Wohnhaus entdeckt worden. Forst liegt in der Nähe von Cottbus.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht machen. Weitere Informationen soll es am frühen Nachmittag geben.

Zur Galerie Ein Großaufgebot der Polizei sichert zurzeit einen Tatort in Forst (Spree-Neiße).

