Wie gefährlich sind Windkraftanlagen für Vögel und Fledermäuse? Verlässliche bundesweite Daten hierzu gibt es nicht, dabei führt das Vogelschlagrisiko immer wieder zu heftigen Debatten beim Bau neuer Windräder. Doch das soll sich künftig ändern.

Auf Antrag Brandenburgs und Hessens einigten sich die derzeit tagenden Umweltminister bei ihrer Herbstkonferenz darauf, dass die Todesursachen von „windkraftsensiblen Vögeln“ bundesweit erstmals systematisch ermittelt und beobachtet werden sollen. So ließe sich in Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen das Risiko für Vogel- und Fledermausarten besser und sicherer beurteilen, teilte das Brandenburger Umweltministerium am Donnerstag mit.

„Im Vergleich zu anderen Formen der Energiegewinnung sind Windenergieanlagen deutlich umwelt- und naturschonender“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne). „Fakt ist aber auch, dass einige Vögel und Fledermäuse den Anlagen zum Opfer fallen.“

Deswegen seien bundesweit verlässliche Daten nötig, um Maßnahmen für einen besseren Vogelschutz rund um Windenergieanlagen zu entwickeln. „Das dient nicht nur dem Artenschutz, sondern auch einer höheren Akzeptanz der Windkraft“, zeigte sich Vogel überzeugt.

Funde werden nicht systematisch gemacht

In Brandenburg werden Daten zu Totfunden von Vögeln im Umfeld von Windrädern schon seit Jahren erfasst. Das geschieht aber ebenfalls nicht systematisch, sondern vielmehr auf freiwilliger Basis durch Vogelfreunde, die im Umfeld von Windkraftanlagen gezielt nach Vogelkadavern Ausschau halten. Die Brandenburger Vogelschutzwarte in Buckow sammelt diese Daten.

Die Intensität der Kontrollen, die Bereitschaft zur Meldung von Anflugopfern und die Detailliertheit der übermittelten Daten seien dabei sehr unterschiedlich, heißt es hierzu beim Landesumweltamt.

Rotmilan und Bussard häufig unter den Opfern

Daher sei lediglich ein überschlägiger Einblick möglich, welche Vogelarten durch Kollisionen mit Windrädern verletzt oder getötet werden, heißt es. Die Bundesregierung soll nach Willen der Umweltminister der Länder daher ein entsprechendes Monitoringkonzept entwickeln.

In der Brandenburger Datenbank über Vogelfunde an Windkraftanlagen sind etwa bisher 116 getötete Rotmilane und 186 getötete Mäusebussarde gelistet. Auch Haus- und Ringeltauben oder Mauersegler finden sich häufig zerschmettert in der Nähe von Windrädern. Auch aus anderen Ländern gehen Daten bei den Vogelschützern von Buckow ein. Sie sind aber äußerst lückenhaft.

