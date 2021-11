Brandenburg/Havel

Andreas Dieckmann, 51 Jahre alt, führt das Unternehmen „Dieckmann Bestattungen“ gemeinsam mit seiner Schwester Cornelia in sechster Generation, vor 33 Jahren stieg er in die Firma ein. Das Familienunternehmen aus Brandenburg/Havel feiert im kommenden Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

Herr Dieckmann, werden wir zu Anfang kurz persönlich – glauben Sie, dass der Tod für den Menschen das Ende ist, oder gibt es etwas, das in ihm weiterlebt?

Andreas Dieckmann: Ich wurde evangelisch erzogen, so gesehen glaube ich an die Wiederauferstehung. Die kirchliche Lesart ist hier für mich maßgebend. Auch wenn ich natürlich Realist bin…

Andreas Dieckmann Quelle: Privat

Sie leben von Bestattungen, welche Form ist im Moment die populärste?

Seit 2012 ist das auf jeden Fall die Feuerbestattung, vor der Erdbestattung.

Was hat vor knappen zehn Jahren zu diesem Wandel geführt?

Naja, die Familien sind nicht mehr die Familien, die sie mal waren. Oft wohnen sie heute weit auseinander. Die Frage stellt sich dann, wer pflegt das Grab? Gerne wählen die Hinterbliebenen die pflegefreien Gräber und lassen ihre Angehörigen anonym oder nicht-anonym bestatten. Ich kann mich mit den anonymen Bestattungen nicht anfreunden, die Leute brauchen an Geburts- und Feiertagen einen konkreten Ort, den sie aufsuchen können. Denn Rasenflächen, ganz ohne Kennzeichnung, genügen nicht.

Wie lief das damals in der DDR?

Auch dort ist die Feuerbestattung forciert worden, durch den Humanistischen Verein, die Kirchen hatten ja keinen großen Einfluss. Trotzdem gab es damals mehr Erd- als Feuerbestattungen.

Wenn ein Angehöriger bei Ihnen anruft und sagt, eine nahestehende Person ist verstorben, wie können Sie diesen Menschen trösten?

Gar nicht, wir können nur helfen. Das Trösten folgt dann später im Gespräch. Ich hüte mich vor emotionalem Getue, denn ich bin Dienstleister. Aus dieser Hilfe heraus erfahren die Familien eine wohltuende Entlastung.

„Man muss sich auch mal hilflos fühlen“

Aber Familien müssen sich im engen Kreise trösten, vielen fällt das schwer...

Diese Trauer muss man zunächst mal zulassen. Es geht nicht darum, einen Todesfall als Krise zu betrachten, die man mit ein paar Rezepten wegzaubert. Diese Trauer muss durchlebt werden, schon seit Hunderten von Jahren haben Familien diese Aufgabe. Ein Erinnerungsteddy oder ein Erinnerungsdiamant können die Trauer auf den Punkt bringen und entlasten, aber ganz wichtig ist es, sich auf diese Trauer einzulassen, sich auch mal hilflos zu fühlen, nicht gleich nach einer Lösung zu suchen. Wem diese Trauer gelingt, der kann sie verdauen – und sie langsam überwinden.

Welche Lieder werden denn aktuell am häufigsten auf einer Beerdigung gewünscht?

Es gibt einen festen Kreis, „Time to say goodbye“ von Sarah Brightman und Andrea Bocelli gehört seit Jahren dazu. Doch die Wünsche werden immer differenzierter, denn die Leute fragen sich, für wen die Trauerfeier eigentlich ausgerichtet wird, für den Verstorbenen oder für die Hinterbliebenen.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn Verstorbene sich Lieder noch zu Lebzeiten für ihre Bestattung wünschen, sind diese Stücke traurig oder lebensfroh?

Das kommt auf die Lebenssituation an, in der so ein Wunsch geäußert wird. In den letzten Tagen eines Krankenhausaufenthaltes fällt die Wahl meist melancholischer aus, als wenn sie in einer positiven Zeit getroffen wurde. Das passt nicht jedem Hinterbliebenen, doch es ist ein Wunsch, der den Verstorbenen oft sehr genau beschreibt. Dann wird zum Beispiel Techno von Paul Kalkbrenner gespielt, alles schon dagewesen (lacht). Oder Lieder von Helene Fischer, die ist auch beliebt. Immer mehr Menschen suchen sich die Abschiedsmelodien zu Lebzeiten aus, es ist kein Tabu mehr, über den eigenen Tod zu reden. Die Zeiten werden lockerer.

Früher lief es oft auf Bach oder das Requiem von Mozart hinaus.

Dieses klassische Repertoire fällt heute fast weg, auch Angehörige wählen das nicht mehr. Wichtig ist generell, dass jemand, der eigene Wünsche für seine Bestattung festlegt, sie nicht ins Testament schreibt, denn das wird erst fünf bis sechs Wochen nach der Beerdigung verlesen. Dann ist der Drops gelutscht. Wer seine Wünsche beim Bestatter hinterlegt, kann aber sicher sein, dass sie pünktlich Gehör finden.

Führt die Trauer um einen Verstorbenen die Familien enger zusammen?

Sie kennen ja die Menschheit, diese Frage erübrigt sich… Ich weiß nur um meine Rolle als Bestatter, wichtig sind hier Ruhe und Gelassenheit. Das ist angeboren, man hat es oder man hat es nicht. Eine Umfrage hat vor ein paar Jahren ergeben, dass man sich einen Bestatter als weit über 50 und männlich vorstellt. Das ist nicht mehr ganz angemessen. Auch Frauen können hier hervorragende Arbeit leisten, denn sie sind manchmal einfühlsamer.

Hat die Zahl der Bestattungen bei Ihnen in Coronazeiten zugenommen?

Nein. Natürlich hatten wir auch Coronatote, aber die Gesamtzahl der Toten hat sich dadurch nicht nennenswert erhöht. Doch wir haben oft mit offenem Sarg aufgebahrt, damit die Angehörigen nochmal Gelegenheit hatten, die Verstorbenen vor der Bestattung zu sehen – denn in Zeiten der Kontaktsperre durften Menschen ihre sterbenskranken Eltern im Hospiz und Krankenhaus bis zu acht Wochen lang nicht mehr besuchen.

Haben Sie eigentlich Ihre eigene Trauerfeier schon geplant?

Jeder, der mit mir vertraut ist, weiß, dass er den sogenannten Exit-Knopf auf dem Computer drücken muss: Dort steht alles, was für meine Bestattung wichtig ist.

Von Lars Grote