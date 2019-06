Friedland

Ein 54-jähriger Mann ist bei einem mutmaßlichen Arbeitsunfall in einer Schweinemastanlage in Schadow bei Friedland (Oder-Spree) aus zunächst ungeklärter Ursache ums Leben gekommen. Seine gleichaltrige Kollegin befinde sich in einem kritischen Zustand, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Der Ehemann der 54-Jährigen hatte sich am Freitagabend nach Angaben der Polizei auf die Suche nach seiner Frau gemacht, weil diese nicht nach Hause gekommen sei. Er habe seine Frau und dessen Kollegen dann leblos in einer Güllegrube entdeckt. Beide wurden von Rettungskräften geborgen, die Frau kam in ein Krankenhaus.

Die beiden hatten laut Polizei allein in der Mastanlage gearbeitet. Ein Polizeisprecher sagte, die Ermittler gingen von einem Arbeitsunfall aus, die Umstände waren demnach aber zunächst unklar. (dpa)

Von Oliver von Riegen