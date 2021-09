Stücken

Lag es daran, dass Landwirt Jens Schreinicke das von der Mutterkuh verstoßene Rind von Hand aufgezogen hatte? Als der 49-Jährige seinen sieben Monate alten Zögling in der Nacht zu Freitag tödlich verletzt auf einer Weide hinter seinem Bauernhof in Stücken (Potsdam-Mittelmark) fand, holte er einen Radlader, hängte das 250-Kilo-Tier an die Gabel und malte ein Pappschild: „Wolfsopfer – Dank den Träumern in diesem Land!“ So fuhr er den Kadaver an den gut öffentlich einsehbaren Holzplatz des Hofs. Später musste er das tote Tier auf Geheiß der Polizei abnehmen. „Die Leute, die hier vorbeifahren, sollten sehen, was bei uns los ist!“, sagt Schreinicke.

Die Guerilla-Aktion des Rinderhalters hat in den sozialen Medien schnell die Runde gemacht. „Auf WhatsApp, Facebook, per SMS – viele Leute haben sich gemeldet“, erzählt der Mutterkuhhalter und Vorsitzende des Bauernverbands im Kreis Potsdam-Mittelmark, der außerdem im Landesbauernverband den Posten des Wolfsbeauftragten bekleidet. Auf MAZ-Online war die Geschichte tagelang unter den am häufigsten gelesenen. Zu Schreinickes Schock-Aktion postete ein Leser: „Man kann ihn verstehen!“

Es geschah auf einer Weide mitten im Dorf

Der Ort des Angriffs liegt ein paar Meter hinter einer Scheune – eine Weide mitten im Dorf. Eine halbe Woche ist seither vergangenen. Zwei rotbraune Jungrinder trotten zum Elektrozaun, Schreinicke, der 230 Rinder hält und dessen Urgroßeltern den Stückener Hof schon lange vor der Kollektivierung der DDR bewirtschaftet haben, hält einem der Tiere seine Hand hin. Das fünf Monate alte Tier beginnt daran zu nuckeln wie ein Baby.

Handaufzucht, das heißt: Zweimal am Tag einen Eimer Milch bringen, Trockenfutter, Aufmerksamkeit schenken. Schreinecke spricht mit dem Tier, um ihm die Angst zu nehmen, schwingt sich unter dem Draht hindurch auf die Weide. An die besonders enge Beziehung zu diesen Tieren mag Schreinicke im Moment nicht gern denken. „Ich muss das ausblenden“, sagt er. „Es bedrückt mich, macht mich wütend.“

In Frankreich und Skandinavien werden Wölfe geschossen

Die Bundespolitik tut in Schreinickes Augen nicht genug, um den Wolfsbestand in Deutschland zu regulieren. Besonders sauer ist Schreinicke auf Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Die verweise auf EU-Bestimmungen, um etwa die Entnahme ganzer Wolfsrudel zu verhindern. In Schweden, Finnland und Frankreich aber würden viele Wölfe erlegt, wenn sie Schwierigkeiten bereiteten. „Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt zwei EUs“, sagt der Rinderhalter. In Frankreich etwa seien im vergangenen Jahr und 2019 jeweils rund 90 Wölfe geschossen worden.

In Brandenburg gebe es mit den Reservaten, Truppenübungsplätzen und Braunkohlebrachen genügend Lebensräume für Wolfsrudel – aber in Gegenden mit Weidehaltung könne man Rudel nicht dulden, findet Schreinicke.

Aufgehängtes Rind vor Schreinickes Hof in Stücken nach Wolfsriss. Quelle: privat

Noch vor ein paar Jahren ging es um einzelne Vorfälle. Im Jahr 2007, kurz nach der Rückkehr der ersten Wölfe, wurden in Brandenburg ganze vier Schafe gerissen. Im vergangenen Jahr waren es 628.

Wolfsrisse sind fast an der Tagesordnung

Wolfsangriffe gehören zum Alltag auf dem Land. Erst in der Nacht zu Montag tötete eines der Raubtiere 13 Schafe auf einer Weide in Philippsthal – das liegt 15 Kilometer von Stücken entfernt. Neun Lämmer starben, außerdem vier Muttertiere – eines war „Lola“, das Lieblingstier der fünf Jahre alten Schäferstochter. An der Urheberschaft des Gemetzels gibt es keinen Zweifel: Eine Kamera erfasste den grauen Angreifer.

Das Wolfsthema wirkt aus städtischer Sicht immer exotisch, Gebrüder-Grimm-Grusel trifft auf eine Sehnsucht nach Wildnis, die angesichts der digitalen Totalerfassung des Lebens um sich greift. Die Tiere durchstreifen allerdings nicht Berlin Mitte – die Folgen einer ungebremsten Ausbreitung bekommt ausschließlich die Landbevölkerung zu spüren. Den schicken Burger-Bars in den Ausgehvierteln wird das Fleisch nicht ausgehen, im Zweifel ordern sie neuseeländisches Rind.

Lebenswelten in Stadt und Land driften auseinander

Das Auseinanderdriften der Lebenswelten von Stadt und Land lässt sich am Wolf gut veranschaulichen. Diese politisch heikle Plattentektonik hat in den USA schon Präsidentschaftswahlen entschieden. Der nächsten Bundesregierung kann eine drohende Spaltung des Landes nicht egal sein.

Landwirt Schreinicke hat viele Wünsche an die Bundespolitik. „Früher gab es in Beelitz fünf Fleischer, heute noch einen – ich gebe der Bildungspolitik eine Mitschuld daran, es kann nicht jeder studieren in diesem Land“, sagt Schreinicke. Die Berufe des Lebensmittelhandwerks müssten viel stärker beworben werden, das gelte auch für Bäcker. In diesen Berufen lasse sich durchaus Geld verdienen.

In ihrem Drang, die Landwirtschaft mit Regeln zu überziehen, habe die Politik „in den vergangenen Jahren den Bogen überspannt.“ Mit immer neuen Vorschriften würden kleinere Betriebe aus dem Geschäft gedrängt. Nur die effizienten Großbetriebe könnten sich die Bürokratie leisten. Schreinicke erinnert an den Fall eines Betriebes im Fläming, der sich Wasserrechte mittels eines Gutachtens und teurer Anwälte erstreiten musste. „Die Rechnung dafür war fünfstellig“, sagt Schreinicke. „Ein Betrieb mit 200 Hektar kann sich solch einen Aufwand nicht leisten.“

Bauer Schreinicke: Agrarpolitik für die Großen

An vielen Stellen räume die Agrarpolitik den Großen im Geschäft Vorteile ein, beklagt Schreinicke, der zwar für die CDU im Ortsbeirat von Stücken sitzt, seine Partei aber nicht ausspart in der Generalkritik. Die Konzentration von Grund und Boden etwa werde durch das geltende Steuerrecht begünstigt. Beispiel: Die Besteuerung bei sogenannten „Share Deals“ (Anteilskauf). Investoren können Mehrheitsanteile an landwirtschaftlichen Unternehmen erwerben, ohne Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen – weil die eigentliche Gesellschaft im Grundbuch stehen bleibt, wenn sie noch ein paar Prozent des Betriebs behält. Tatsächlich erleichtert diese Regelung landwirtschaftsfremden Konzernen den Zugang zu Ackerbesitz.

Auf Schreinickes Koppel unweit der Wolfsriss-Stelle vom Wochenende trinkt ein Kalb bei seiner Mutter, einer prächtigen weißen Mischung aus Fleckvieh und Charolais. Das Junge war vor fünf Wochen Opfer eines Wolfsangriffs. „Es hatte Bisswunden an den Keulen“, sagt Schreinicke. Doch das Kleine habe überlebt, „weil die Mutter es verteidigt hat.“

Von Ulrich Wangemann