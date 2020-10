Potsdam

Wohin in den Urlaub? Wenn es nach Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) geht, gibt es in diesen Pandemie-Zeiten nur zwei Optionen. Die beste Entscheidung: zuhause bleiben. Die Zweitbeste: Den Urlaub in Brandenburg verbringen. Ähnlich, nur ohne den Brandenburg-Werbeblock, hatte sich zuvor auch Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) geäußert.

Die Empfehlung der Politiker geht einher mit einer massiven Verknappung der Reiseziele außerhalb Deutschlands. Halb Europa ist inzwischen vom Robert-Koch-Institut ( RKI) als „ Risikogebiet“ eingestuft worden. Flankiert wird dies jeweils durch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts ( AA). Seit dem 1. Oktober geschieht das automatisch, das AA folgt der Einschätzung des RKI.

Wie kommt die Liste der Risikogebiete zustande?

Für die Einstufung zuständig ist das Bundesministerium für Gesundheit (und das dem Ministerium unterstellte RKI), das Innenressort sowie das Auswärtige Amt. Wichtigstes Kriterium ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz: Es wird festgestellt, in welchen Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab.

Hinzu kommt eine qualitative Bewertung der Lage durch die deutsche Botschaft. Dabei geht es um zum Beispiel um die Frage, wie robust oder marode das Gesundheitssystem im jeweiligen Land ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist also nicht alleine ausschlaggebend.

Die seit dem 15. Juni geführte Liste wird regelmäßig aktualisiert, die neusten Änderungen gelten ab Sonnabend, 24. Oktober.

Welche Länder und Regionen stehen auf der Liste?

Von A wie Afghanistan bis Z wie Zentralafrikanische Republik sind es derzeit 136 Länder ganz und 12 teilweise. Die vollständige Liste findet sich hier. In den vergangenen Wochen sind in Europa zahlreiche Regionen neu auf die Liste gekommen. Ein Überblick über die beliebtesten Ferienregionen auf dem Kontinent:

Komplett als Risikogebiet eingestuft sind derzeit Spanien (mit Ausnahme der Kanarischen Inseln), Belgien, Island, Luxemburg, Großbritannien und Nordirland, Tschechien, Russland, Polen, Malta, Niederlande, Irland und Frankreich.

Teilweise als Risikogebiet eingestuft hat das RKI Portugal (betroffen sind der Großraum Lissabon und Norte), die Schweiz (Kantone Genf und Waadt), Kroatien, Ungarn, Dänemark (Region Hovedstaden), Bulgarien, Finnland (Region Österbotten), Italien, Schweden und Österreich (unter anderem Wien, Vorarlberg und Tirol).

Gar nicht auf der Liste stehen Griechenland, Zypern und nicht zu vergessen der Vatikan.

Sind Reisewarnung und Reiseverbot das Gleiche?

Nein, die Reisewarnungen bedeuten kein Reiseverbot. Sie sollen aber eine möglichst abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Das Gute für den Urlauber: Er kann eine bereits gebuchte Reise kostenfrei stornieren, wenn sein Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Das Schlechte: Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich nach Wiedereinreise auf Covid-19 testen lassen – und in Quarantäne, bis das Ergebnis vorliegt.

50 weitere Länder sind zwar kein RKI-Risikogebiet, dennoch rät das AA von Reisen dorthin ab. Der Grund sind zumeist Einreisebeschränkungen. Zu diesen Staaten gehört unter anderem Thailand. Zwar gibt es dort kaum Corona-Infektionen, das südostasiatische Königreich lässt aber derzeit keine ausländische Touristen ins Land. Ähnlich streng ist das in Finnland geregelt. Auch Norwegen fällt als Reiseziel praktisch aus, weil sich Touristen aus Deutschland für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen.

Wie und wann ändern sich die Quarantäne-Regeln?

Grundsätzlich gilt: Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich in Quarantäne begeben und sein zuständiges Gesundheitsamt informieren. Seit dem 8. August besteht zudem eine Testpflicht: Akzeptiert wird ein negativer Corona-Test aus dem Urlaubsland, der bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden ist. Wahlweise kann sich man auch innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise testen lassen. Auch in diesem Fall beendet das negative Testergebnis die Quarantäne.

Bund und Länder haben allerdings am 27. August beschlossen, die Regeln so zu verschärfen, dass niemand um die Quarantäne herumkommt. Demnach kann die häusliche Isolation künftig frühestens fünf Tage nach Wiedereinreise mit einem Negativtest aufgehoben werden.

Was sagt die Tourismus-Branche dazu?

Reisebüros, Hoteliers und Airlines stehen harte Monate bevor. „Die Reisewirtschaft steht ohne Ware da, denn für den Winter gibt es derzeit kaum etwas, was verkauft werden kann“, klagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes ( DRV), Norbert Fiebig, im Bayerischen Rundfunk.

Der DRV fordert, die Reisehinweise noch detaillierter zu gestalten und auch innerhalb einzelner Regionen zu differenzieren. Fiebig nennt dafür dieses Beispiel: „Vor Reisen auf alle Kanarischen Inseln zu warnen, wenn lediglich eine der sieben Inseln den kritischen Grenzwert übersteigt, ist in keiner Weise sachgerecht oder maßvoll, sondern ganz im Gegenteil absurd."

Von Thorsten Keller