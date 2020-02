Tourismusmesse ITB wegen Coronavirus abgesagt

Potsdam

Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin die Veranstaltung abgesagt. Das sagte ein Messesprecher am Freitagabend . Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der Hauptstadt die Tore öffnen. In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. Die Messeleitung hatte aber weiter an der ITB festgehalten. Die Messe war bereits ausgebucht.

Nach Angaben der Messegesellschaft hat das zuständige Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf Auflagen stark erhöht. „Unter anderem ordnet die Behörde an: Jeder Messeteilnehmer muss der Messe Berlin belegen, nicht aus den definierten Risikogebieten zu stammen oder Kontakt zu einer Person aus den Risikogebieten gehabt zu haben“, teilte die Messe Berlin mit. „Die Auflagen insgesamt sind von der Messe Berlin nicht umsetzbar.“

22 Aussteller wären aus China gekommen

Von den insgesamt 10 000 erwarteten Ausstellern aus aller Welt wären 22 aus China gekommen, 25 weitere aus Hongkong und Taiwan. Die Organisatoren rechneten ursprünglich mit etwa 160 000 Besuchern, hatten aber in den Tagen zuvor aufgrund des Virus die Erwartungen etwas zurückgeschraubt.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas ­Bareiß, hatte sich zuvor für eine Absage der ITB ausgesprochen. Der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium sagte: „Es gilt auch bei dieser Frage der Grundsatz fürs Leben: Gesundheit geht vor. Das sollten alle, die die Entscheidung schlussendlich treffen müssen, sehr ernst nehmen..“

Derweil wird Deutschland Experten zufolge mit dem Coronavirus dauerhaft – wie mit der normalen Grippe – leben müssen. Der Virologe Christian Drosten erwartet in Deutschland eine der höchsten Fallzahlen Europas, „weil unsere Bevölkerung sehr reisefreudig ist“, sagte der Experte der Berliner Charité im ZDF. „Wir werden in den nächsten Tagen sehen, dass neue Fälle und kleine Fallgruppen wie die Pilze aus dem Boden schießen werden.“ Auch die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) hat angesichts der wachsenden Zahl von Coronavirus-Fällen das Risiko einer weltweiten Verbreitung des Virus von „hoch“ auf „sehr hoch“ gesetzt. Noch sei der Kampf gegen die Ausbreitung nicht verloren, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mindestens 53 Infektionen nachgewiesen

In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) mindestens 53 Nachweise von Coronavirus-Infektionen. Davon sind mindestens 37 Fälle in den vergangenen Tagen bekannt geworden – hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, wie eine RKI-Liste zeigt. Trotz der neuen Fälle sieht das Institut in Deutschland derzeit noch kein breites Krankheitsgeschehen. Insgesamt bleibe es dabei, dass das Risiko gering bis mäßig sei, sagte der RKI-Vizedirektor Lars Schaade am Freitag.

Die Angst vor dem Coronavirus Sars-CoV-2 sorgt unterdessen für erste Hamsterkäufe in Deutschland. Handelsketten wie Lidl und Aldi Süd berichteten am Freitag von teilweise deutlich erhöhten Verkaufszahlen bei Produkten wie Konserven oder Desinfektionsmitteln. Kurzfristig sei es auch zu Engpässen gekommen. Auch die Supermarktkette Rewe verzeichnete eine erhöhte Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln. Der Handelsverband ( HDE) betonte, man sei „gut vorbereitet, so dass die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist“.

In Brandenburg gibt es weiterhin keinen bestätigten Fall – auch nachdem ein infizierter Patient aus Nordrhein-Westfalen für vier Tage im Erlebnisbad Tropical Islands ( Dahme-Spreewald) zu Gast war. 109 Mitarbeiter, die mit dem Erkrankten in Kontakt gekommen sein könnten, wurden am Freitag auf das Virus getestet. Sie seien vom Dienst freigestellt.

Von Ansgar Nehls