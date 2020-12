Potsdam

Am heutigen Mittwoch protestierten Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin für eine verpflichtende Herkunftskennzeichung auf Lebensmitteln und mehr Transparenz für die Verbraucher.

Rund 20 Landwirte, vor allem aus Brandenburg, versammelten sich dafür vor den Toren der Firma Freiberger, dem größten Hersteller von Tiefkühlpizza in Europa. Seine Produkte werden unter anderem unter der Marke „Alberto“ verkauft. Die Bauern kritisierten den Preisdruck, den die in der Corona-Krise boomende Branche durch die Verwendung „billigster Rohstoffe aus dem Ausland“, wie es heißt, ausübe. Europas größte Pizzafabrik ist eine hundertprozentige Tochter der Südzucker AG.

Rohstoffe aus dem Ausland?

Dass die Landwirte ausgerechnet hier protestieren liegt vor allem am Aufsichtsrat der Südzucker AG, in dem auch der Präsident des Deutschen Bauernverband, Joachim Rukwied, sitzt. Noch letzte Woche forderte Rukwied, dass man in Deutschland mehr Wertschätzung für die Landwirte brauche und sagte in einer Pressemitteilung: „Wir brauchen einen Deutschland-Bonus für Lebensmittel, die aus unserer heimischen Landwirtschaft kommen und in der Regel mit deutlich höheren Standards erzeugt wurden als Produkte aus dem Ausland.“

Ein Anspruch, den auch die Freiberger Lebensmittel GmbH erfüllen sollte, sagte Landwirt Frank Schmidt, Landwirt aus der Prignitz und Organisator der Protestaktion, im Vorfeld. Zumal der Präsident des Deutschen Bauernverband im Aufsichtsrat sitze. Das Gegenteil von Rukwieds Forderungen sei allerdings der Fall, sagte Schmidt. Ihnen lägen Nachweise vor, dass in den Pizzas von Freiberger auch ausländische Rohstoffe verarbeitet würden – und das ohne Kennzeichnung.

Mehr Transparenz für die Verbraucher

Und genau das, sei das Problem, sagte Frank Schmidt. „Wir Landwirte haben durch die deutschen Standards höhere Erzeugungskosten als Landwirte in anderen Ländern. Wenn Lebensmittelhändler billig im Ausland einkaufen, gehen diese Standards verloren“, erklärte er. Dass sei nicht nur für die Existenz von deutschen Landwirten problematisch, sonder auch für Verbraucher.

Seine Forderungen: Die Herkunft der Rohstoffe sollte erkennbar sein und transparent. Das gleiche gelte für Gemüse und tierische Produkte. „Der Verbraucher soll nachvollziehen können woher seine Lebensmittel kommen“, so Schmidt.

Verpflichtende Kennzeichnung

„Weil bisher nicht draufsteht, aus welchem Land die landwirtschaftlichen Rohstoffe stammen, können die Verbraucher nicht erkennen, unter welchen ökologischen und sozialen Standards diese produziert wurden“, kritisierte auch Marco Hintze, stellvertretender Bundessprecher der Freien Bauern, die Praxis.

Mit der Aktion solle die Geschäftsleitung des Pizza-Herstellers dazu veranlasst werden, sich mit der „dramatischen Einkommenssituation“ der deutschen Landwirtschaft auseinander zu setzen und ihre Vermarktungsstrategie auf Regionalität auszurichten. „Für alle über ein Gewichtsprozent hinaus gehenden Bestandteile von Lebensmitteln muss künftig das Herkunftsland auf der Verpackung verpflichtend ausgewiesen werden – erst dann hat der Verbraucher echte Wahlfreiheit“, sagte er.

Von Gesa Steeger