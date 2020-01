So war der Abschied vom „Präsident Ost“ Manfred Stolpe

Potsdam

Er war ein Brückenbauer gewesen – nicht nur für Straßen, sondern auch für Menschen. Und so spielte das Motiv der Brücke in der Trauerfeier für Manfred Stolpe immer wieder eine Rolle. Sei es, wenn das Polizeiorchester die Titel „Über sieben Brücken musst du geh’n“ und „Bridge over troubled water“ spielt oder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Trauerrede über die Rolle des Brückenbauers Stolpe in der DDR spricht.

Denn Stolpe pflegte Kontakte zum SED-Regime, und wurde dafür in den Neunziger Jahren als Ministerpräsident scharf kritisiert. Doch in Rückschau war Stolpes Verhalten für Steinmeier nachvollziehbar. In der DDR sei Stolpes Telefonnummer für viele eine Versicherung gewesen, bei drohender Verhaftung um Hilfe bitten zu können, sagt der Bundespräsident.

„Mit dem Unrechtsregime zu sprechen war notwendig“

Wer damals Stolpes Nummer gewählt habe, habe gewusst, dass er keinen Seelsorger, sondern einen Juristen anrief. Steinmeier betonte:„Es war notwendig, mit dem Unrechtsregime selbst zu sprechen.“ Stolpe habe „oft mit sich gerungen undunter den Vorwürfen gelitten“. Er sei aber immer ein Mann der Kirche geblieben – das habe auch die Kirche so beurteilt.

Als „Präsident Ost“ sei Stolpes Rolle im wiedervereinigten Deutschland gut beschrieben, befand der Bundespräsident. „Er kämpfte um das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen“ im vereinigten Land. Stolpe habe gewarnt, die Brüche in den Biografien ließen sich nicht aus dem Leben „einfach heraus schütteln“, sagte Steinmeier.

Er pflegte die Grundwerte der Kirche

So war es ja auch bei ihm, dem Mann, der eigentlich Jurist werden wollte, es in der DDR aber nicht durfte. Und nach Potsdam kam, weil er auch in Berlin nicht gewollt war. Denn obwohl er mit dem Unrechtsregime Kontakt pflegte, ein Teil davon war er nicht. Er hielt sich stattdessen an die Grundwerte der Kirche, wurde Kirchenjurist und später Konsistorialpräsident der evangelischen Kirche in der DDR.

Doch er fühlte sich schnell als Brandenburger – und zeigte das auch: „Schon zu DDR-Zeiten ist er mit einem roten Adler (dem Landeswappen Brandenburgs, Anm.d Red.) am Auto durch die Gegend gefahren. Das habe ihm Freude bereitet“, erzählt Dietmar Woidke ( SPD), amtierender und dritter Ministerpräsident Brandenburgs nach der Wende. Stolpe habe gewusst, „wie stark Symbole wirken“, sagt Ministerpräsident Woidke: Adler, Hymne und Brandenburgtag – all das habe Stolpe verankert und damit Brandenburgs Identität gestärkt.

Auch Gerhard Schröder unter den Gästen

Manfred Stolpe war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident in Brandenburg und danach bis 2005 im zweiten Kabinett Schröder Bundesverkehrsminister. So war es nicht verwunderlich, dass auch Altbundespräsident Gerhard Schröder mit seiner Gattin Kim So-yeon unter den Trauergästen war.

Viele Politiker hatten an diesem Nachmittag in der Nikolaikirche Platz genommen: etwa der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Stolpes Nachfolger in der brandenburgischen Staatskanzlei, Matthias Platzeck Lothar de Maiziere ( CDU), einziger frei gewählter und zugleich letzter Ministerpräsident der DDR. Auch viele Minister aus Stolpes ehemaligem Kabinett waren gekommen. Insgesamt sah man viele Gesichter unter den Trauergästen, die Stolpe auf seinem Lebensweg begleitet hatten.

Tod nach langer Krankheit

Den ersten Teil der Feier in Form eines Gottesdienstes hielt Christian Stäblein, der Landesbischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Oberlausitz. Den zweiten Teil gestalteten Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Woidke und Rita Süssmuth, ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestags.

Stolpe war in der Nacht zum 29. Dezember 2019 nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Dass er an Krebs erkrankt war, hatte er öffentlich gemacht.

