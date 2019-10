Treckerdemo auf Landstraßen: Bauern ziehen Dienstag nach Berlin

Potsdam

Landwirte in Brandenburg wollen am Dienstag mit einer Traktor-Sternfahrt nach Berlin gegen das neue Agrarpaket der Bundesregierung protestieren. Die Bauern schließen sich damit der rasant gewachsenen Basisbewegung „Land schafft Verbindung“ an, die deutschlandweit zu Protesten gegen eine neue Düngeverordnung, „eine negative Stimmungsmache“ gegenüber Landwirten und die erwarteten Folgen des Mercosur-Freihandelsabkommens mit Südamerika aufruft.

Das Bundeskabinett hatte im September ein Paket mit mehreren Regelungen beschlossen, die mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft durchsetzen sollen. Dazu gehört ein Verbot des besonders umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat Ende 2023. Der Einsatz von Schädlingsgiften soll insgesamt stark eingeschränkt werden. Das sieht ein „Aktionsprogramm Insektenschutz“ vor, das noch kein Gesetz ist, aber folgen soll.

Polizei rechnet mit mehreren Hundert Traktoren

In Brandenburg rechnet die Polizei mit mehreren hundert Traktoren und warnt vor landesweiten Verkehrsbehinderungen.

Trecker dürfen grundsätzlich nicht auf Autobahnen fahren, aber auch alle anderen Versammlungsteilnehmer seien dazu angehalten, Bundesstraßen zu benutzen, teilte die Polizei mit. Die Landwirte fahren ab den frühen Morgenstunden sternförmig aus Prenzlau ( Uckermark), Seelow ( Märkisch Oderland), Lauchhammer ( Oberspreewald-Lausitz), Bückwitz und Wittstock/ Dosse (beide Ostprignitz-Ruppin) ab. Unterwegs sollen sich immer mehr Bauern anschließen. Das Ziel sind um 9 Uhr mehrere Punkte in Berlin. Eine Kundgebung werde es nicht geben, teilte eine Sprecherin mit.

Aktion ging aus Facebook-Gruppe hervor

Die Aktion „Land schafft Verbindung“ geht aus einer gleichnamigen Facebook-Gruppe hervor, die erst vor drei Wochen gegründet wurde. Mittlerweile sind ihr mehr als 16.000 Menschen beigetreten. Sie fordern die Bundesregierung auf, an den Verhandlungstisch mit den Bauern zurückzukehren und die geplanten Änderungen zu überarbeiten. So verschärfe die Düngemittelverordnung die Unterdüngung und schade in Landschaftsschutzgebieten dem Boden mehr, als dass sie ihm nütze.

Die Organisatoren betonen ihre Unabhängigkeit. Sowohl der Landesbauernverband in Brandenburg als auch der kleinere Landesbauernbund schlossen sich deswegen nicht den Aufrufen zur Demonstration an. Beide unterstützen die Aktion aber ausdrücklich.

Von Ansgar Nehls