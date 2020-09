Potsdam

Ulrich Willburger ist Betriebswirt. Er erfand die sogenannten Trixi-Spiegel, um besonders an Kreuzungen Unfälle mit LKW zu verhindern. Im August wurde der in Brandenburg/Havel der erste Trixi-Spiegel im Land montiert.

Sie waren selbst mit dabei, als in Brandenburg/Havel der erste Trixi-Spiegel im Land aufgehängt wurde. Hat man die richtige Stelle gewählt?

Das hat man schon richtig gemacht. Grundsätzlich gibt es nämlich zwei Unfallmöglichkeiten. Die erste ist, wenn der LKW an der Ampel steht, anfährt und nicht alles sieht, was unmittelbar vor oder rechts neben ihm ist. Gefährdet sind dann kleine Menschen, vor allem Kinder. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Fahrer beim Abbiegen nicht sieht, was neben und hinter ihm geschieht, weil es vom Rückspiegel nicht erfasst wird. Das kann zu gefährlichen Abbiegeunfällen führen. Genau so eine gefährliche Stelle wurde in Brandenburg/Havel mit einem Trixi-Spiegel versehen. LKW-Fahrer haben dort jetzt den vollen Überblick.

Fahrer sieht in den toten Winkel

Wird jetzt an dieser Kreuzung weniger passieren?

Ja, generell passiert weniger. Wenn der Fahrer in den Trixi-Spiegel schaut und sich selbst sieht, kann er auch in den sonst toten Winkel schauen und so Unfälle vermeiden. Das haben wir als Erfahrungswert. Basel-Stadt und Basel-Land hatten früher zum Beispiel im Schnitt immer zwischen zwei und drei Verkehrstoten durch Abbiegeunfälle im Jahr. Seit den ersten zehn Jahre nach dem Aufhängen der Trixi-Spiegel, gab es keinen einzigen Verkehrstoten durch einen abbiegenden LKW mehr.

Ulrich Willburger ist studierter Betriebswirt und war früher Bürgermeister der bayerischen Gemeinde Seehausen. Er arbeitete lange als Technischer Kaufmann. Sein Beruf, der mit vielen Dienstreisen verbunden war, erlaubte es ihm, die vor 25 Jahre entwickelte Idee des Trixi-Spiegels zur Verhinderung von Abbiege-Unfällen in der Schweiz, Österreich und Deutschland bekannt zu machen und schließlich immer mehr durch-zusetzen.

Was unterscheidet den Trixi-Spiegel grundsätzlich von anderen Verkehrsspiegeln an Kreuzungen?

Der normale Verkehrsspiegel will natürlich auch Übersicht schaffen. Aber dabei schauen Sie immer um die Ecke herum. Beim Trixi-Spiegel ist das Prinzip der Übersicht übernommen worden, mit dem entscheidenden Unterschied, dass der LKW-Fahrer sich selber sieht und all das, was sich rings um seine Fahrerkabine befindet. Das ist das Neue. Im Straßenverkehr ist man einfach nicht gewohnt, dass man sich selber anschaut. Bei einer solchen Ansicht fällt aber der tote Winkel weg.

Wie sind Sie auf dieses eigentlich simple Prinzip gekommen?

Durch ein sehr trauriges Erlebnis. Unsere Tochter Beatrix, genannt Trixi, wurde 1994 von einem abbiegenden Betonmischer überfahren. Sie überlebte wie durch ein Wunder, wurde aber schwer verletzt. Ich habe mich dann mit Polizisten und Gutachtern unterhalten, wie man so etwas verhindern könnte, aber sie sagten, da gäbe es nichts. Als Technischer Kaufmann wollte ich mich damit nicht abfinden.

Brauchten Sie lange, bis Ihnen diese Lösung kam?

Mir fiel es noch in der gleichen Nacht nach dem Unfall ein. Ich dachte mir: Das ist die Lösung, und da muss jetzt was getan werden. Ich habe dann gleich am nächsten Tag verschiedene Spiegel gesucht und habe sogar selbst versucht, Spiegel zu biegen – und im Laufe des Tages stand die Lösung eigentlich.

Lange mit der Größe herumprobiert

Und damit war die Marke Trixi-Spiegel geboren?

Wir haben natürlich noch herumprobiert. Der Spiegel darf nicht zu klein, aber auch nicht zu groß sein. Nach einigem Experimentieren haben wir festgestellt, dass man im Prinzip jede Art von 30 bis 60 Zentimeter großen Spiegeln aufhängen kann. Der 45-Zentimeter-Spiegel in Brandenburg ist eine Größe, die man überall unterbringen kann. 60-Zentimeter-Spiegel würden dagegen oft Schilder überdecken, diese Größe kommt nur an ausgewählten Stellen zum Einsatz.

Hatten Sie zuvor schon optische Probleme gelöst?

Nein, aber es geht ja hier um ganz einfache Spiegelgesetze –und ich habe ja auch eine zeitlang parallel etwas Physik studiert. Aber im Grunde muss man sich nur überlegen, warum der Fahrer nichts sieht. Er hat einen toten Winkelbereich. Die Lösung ist: Er kann im Stillstand sich selbst in einem Trixi-Spiegel sehen und damit auch den ansonsten toten Winkelbereich vor und rechts neben sich. Das ist ungewohnt, weil man sich sonst als Autofahrer nicht von vorne sieht. Im Grunde ist der Trixi-Spiegel nur eine verkleinerte Spiegelwand, vor der man an einer Kreuzung steht.

Und wie lange hat es von der Idee bis zur Anwendung gedauert?

Es dauerte dann schon noch zwei drei Monate. Am Anfang gab es natürlich in unserem Wohnort sehr schnell Unterstützung und wir durften sofort an der Kreuzung, an der der Unfall mit meiner Tochter passierte, einen Trixi-Spiegel aufhängen. Damals kam ein Polizist hinzu, sah es und sagte: Das ist es doch, Herr Willburger. Das lassen wir hängen. Es gab auch sonst viel Zuspruch. In anderen Orten dauerte es etwas länger. Ich hatte verschiedene Zeichnungen und Erklärungen ausgearbeitet und verschickt. Trotzdem hatten die Entscheidungsträger andernorts Bedenken. Ich schlug dann vor, wenigstens einen kleinen Spiegel aufzuhängen. Im Frühjahr 1996 kam dann auf Landesebene ein Pilotversuch in Bayern zustande, der leider wieder eingeschlafen ist. Im Spätjahr 1996 geschah Ähnliches in Berlin.

Dennoch hatten Sie auch viel Erfolg.

Ja, da ich beruflich sowieso viel unterwegs bin, konnte ich Termine in den Verwaltungen immer mit meinen Geschäftsreisen verbinden. Praktisch habe ich fast alle Bundesländer und dann auch noch Orte in der Schweiz und in Österreich abgeklappert. Im schweizerischen Winterthur haben wir das dann im Frühjahr 1996 an einer Stelle ausprobiert. Der örtliche Polizeichef sah den Spiegel vom Lastwagen aus und sagte: Sofort hinhängen! Dann wurden noch an anderen Stellen Spiegel aufgehängt. Die Unfallzahlen gingen sofort zurück. Jetzt hängen in der Schweiz insgesamt rund 3000 Spiegel.

Erfolg jetzt auch in Brandenburg

Jetzt auch in Brandenburg an der Havel. Welche Stadt hier könnte der nächste Kandidat sein?

Das weiß ich nicht. In der Regel muss leider erst etwas passieren, bevor die Spiegel aufgehängt werden. In Potsdam zum Beispiel könnte man meterweise für vielbefahrene Kreuzungen solche Spiegel aufhängen. Ich habe kürzlich im Landtag die Idee in der Fraktion der Freien Wähler vorgestellt. Ich bin optimistisch.

Ist es eine Frage des Geldes?

Eher nicht. Einen einzelnen Spiegel bieten wir für 75 Euro an. In München allein hängen wir jetzt gerade 1000 Spiegel auf. Durch eine Spendenaktion kamen da in wenigen Tagen 100.000 Euro zusammen. Dafür bekommen die jetzt von uns insgesamt 1000 Stück, die wir sogar noch selber aufhängen. Es ist also praktisch nie eine Frage des Geldes.

