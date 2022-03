Trockenes Frühlingswetter erhöht die Waldbrandgefahr in Brandenburg

Potsdam

Mit der anhaltenden Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in Brandenburg. Eine entsprechende Warnung hat das Forst- und Umweltministerium am Donnerstag veröffentlicht. Für das Wochenende werde im ganzen Land Brandenburg schon mit der zweithöchsten Waldbrandgefahrenstufe (4/hohe Waldbrandgefahr) gerechnet, hieß es. Die Feuerwehren mussten schon zu ersten kleineren Wald- und Flächenbränden ausrücken, unter anderem in Groß Köris (Dahme-Spreewald) und Welzow (Spree-Neiße).

Lesen Sie auch Brandenburgs Waldbrandbeauftragter Raimund Engel im MAZ-Interview

Aktuell ist Stufe 4 allerdings noch in keinem Kreis erreicht – mit Ausnahme von Obverhavel und Uckermark (Stufe 2) gilt überall Stufe 3, was „mittlere Gefahr“ bedeutet. Mit dieser Gefahrenstufe geht die landesweite Waldbrandüberwachung in Betrieb. Dann sind die beiden Waldbrandzentralen in Zossen (Teltow-Fläming) und Eberswalde (Barnim) besetzt. Innerhalb weniger Minuten können die Mitarbeiter Informationen über Brände an die jeweiligen Leitstellen in den Regionen weitergeben. Sensoren scannen den Wald nach aufsteigenden Rauchwolken.

Rauchen ist im Wald verboten – das ganze Jahr über

„Mit zunehmender Sonnenscheindauer können sich am Waldboden liegendes Reisig sowie trockenes Gras und Laub entzünden“, so das Ministerium und erinnert an das Rauchverbot im Wald, was ganzjährig gilt. Vereinzelter Nachtfrost täusche über die aktuelle Gefahrenlage hinweg. Der Deutsche Wetterdienst sagt für das bevorstehende Wochenende anhaltenden Hochdruckeinfluss mit viel Sonne und steigenden Temperaturen in ganz Brandenburg voraus.

Das Ministerium weist zudem darauf hin, dass die Zufahrten zu den Wäldern nicht zugeparkt werden dürfen: „Hier kann es im Brandfall auf Minuten ankommen.“ Wer einen Waldbrand bemerke, solle sich nicht in Gefahr begeben, sondern sofort die 112 wählen und die Feuerwehr informieren.

Waldbrandgefahrenstufen werden täglich online aktualisiert

Das Brandenburger Forstministerium sowie der Landesbetrieb Forst Brandenburg informieren während der gesamten Waldbrandsaison auf ihren Internetseiten über die aktuellen Waldbrandgefahrenstufen. Jeden Morgen um 8 Uhr werden die Gefahrenstufen für die jeweiligen Landkreise aktualisiert und gelten dann für 24 Stunden.

Lesen Sie auch Entwarnung nach drei Tagen: Waldbrand in Jüterbog/Altes Lager gelöscht (2019)

Knapp der Katastrophe entkommen: So geht es den Einwohnern von Klausdorf heute

Immer wieder wurde Brandenburg in den vergangenen Jahren bei großer Trockenheit von Waldbränden heimgesucht. Feuerwehren waren in Sommermonaten häufig rund um die Uhr im Einsatz. Nur 2021 hatte es – verglichen mit den Vorjahren – wegen höherer Niederschlagsmengen weniger gebrannt. Im Jahr 2020 gab es laut Umweltministerium 299 Waldbrände auf 118,5 Hektar Fläche. 2018 waren es 491 Brände, denen 1663 Hektar zum Opfer fielen, und 2019 bei 417 Bränden 1352 Hektar Wald.

Von MAZonline