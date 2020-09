Potsdam

Unerwartet positiv hat sich die Lage am Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg entwickelt. In beiden Ländern ging die Arbeitslosigkeit zurück, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit.

Demnach waren 86.065 Brandenburger arbeitslos gemeldet, das waren 1239 weniger als im Juli. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,4 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat.

Die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg äußerte die Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt auf einen stabilen Pfad zurückfinde. „Es gab weniger Entlassungen als im Juli, gleichzeitig stellten die Unternehmer wieder stärker Personal ein“, sagte Direktionsleiter Bernd Becking. „Dies in einem Monat, in dem die Unternehmen in den vergangenen Jahren zurückhaltend agierten. Nach den pandemiebedingt schlechten Monaten seit März war diese Entwicklung nicht unbedingt zu erwarten“, sagte er.

Becking sieht darin einen Anlass zur Hoffnung, dass sich der Arbeitsmarkt wieder stabilisiert. Das Kurzarbeitergeld habe sich als „belastbare Brücke“ erwiesen.

Die Arbeitslosigkeit bleibt aber deutlich höher als vor einem Jahr. Verglichen mit dem August 2019 sind gut 11.000 Brandenburger zusätzlich ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote hatte vor einem Jahr noch bei 5,6 Prozent gelegen.

Rückgang auch in Berlin

Auch in Berlin sank die Zahl der Arbeitslosen wieder leicht. 214.303 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, 1002 weniger als im Juli, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Der Arbeitsmarkt habe sich inmitten der Corona-Pandemie für viele unerwartet positiv entwickelt, hieß es. Allerdings lag die Zahl der Arbeitslosen damit um 58.055 höher als ein Jahr zuvor.

Die Arbeitslosenquote in Berlin erreichte im August 10,7 Prozent. Das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, aber 2,7 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.

„Im August hat sich der Arbeitsmarkt in der Region stabilisiert“, sagte Bernd Becking, der Berlin-Brandenburger Agenturleiter. Unternehmen stellten wieder verstärkt Personal ein. „Das nährt die Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt auf einen stabilen Pfad zurückfindet.“ Das Kurzarbeitergeld erweise sich als belastbare Brücke.

Der Ausbildungsmarkt bleibe aber eine Herausforderung ,so Becking. 4000 Jugendliche in Brandenburg seien noch nicht mit einem Ausbildungsplatz versorgt. Gleichzeitig hätten die Unternehmen 4700 freie Plätze gemeldet.

